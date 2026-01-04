¡Se sospecha que el cuerpo encontrado de la víctima masculina de KM Putri Sakinah es un entrenador del Valencia!

Manggarai Occidental, VIVA -Tim RAE la combinación logró encontrar uno cadáver la víctima del hundimiento del KM Putri Sakinah el domingo 4 de enero de 2025. El cuerpo era un varón adulto y fue encontrado en las coordenadas 8°36’32.58″S-119°36’32.22″E y la distancia desde LKK hasta encontrar a la víctima fue de 1.13 Milla Náutica desde el punto del hundimiento bote.

Lea también: Se ha encontrado el cadáver de una presunta víctima masculina de KM Putri Sakinah



El cuerpo fue encontrado flotando con pantalones naranjas por KPC XX-II 2027 Dirpolairud Polda NTT.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 08.47 WITA en aguas del estrecho de Padar cuando el equipo conjunto SAR llevó a cabo más búsquedas en el lugar del incidente del barco. hundir.

Lea también: La policía identifica inmediatamente al sospechoso del incidente del barco hundido que mató a la entrenadora Valencia y a tres de sus hijos





El cuerpo de un hombre encontrado cerca de la isla de Padar

«El Equipo Conjunto SAR encontró el cuerpo de un ciudadano español, varón adulto, en aguas del Estrecho de Padar. Actualmente el cuerpo ha sido evacuado para su posterior examen e identificación», explicó el domingo el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTT, comisario Henry Novika Chandra.

Lea también: Llanto de la esposa del entrenador del Valencia que desapareció ahogándose en Labuan Bajo durante la oración grupal



El entrenador español de fútbol femenino, Valencia CF, Martín Carerras Fernando es el único adulto en la lista de víctimas del barco turístico KM Putri Sakinah que se hundió en aguas de la isla de Padar el 26 de diciembre de 2025.

Martín desapareció junto con sus tres hijos. Un niño fue encontrado el 29 de diciembre de 2025. Por lo tanto, los dos hijos restantes de Martin no han sido encontrados.

Evacuación y tratamiento médico

Después de ser encontrado, el cuerpo del extranjero adulto fue inmediatamente evacuado por el Equipo Conjunto SAR utilizando el barco KN SAR Punta Dewa perteneciente a Basarnas y llevado a Labuan Bajo.

Alrededor de las 10.15 WITA, el cuerpo llegó al puerto de Labuan Bajo y fue inmediatamente evacuado al Hospital Regional de Komodo para un proceso post mortem et repertum y de identificación por parte del equipo médico y los Biddokkes de la Policía Regional de NTT de acuerdo con el procedimiento de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI).

«Todo el proceso de evacuación e identificación se llevó a cabo de manera profesional, humana y en coordinación con la familia y las agencias relacionadas», dijo Novika Chandra.

Continúa la búsqueda de otras víctimas

Dijo que la búsqueda de víctimas se extendería por los próximos tres días.

Esta es la segunda extensión después de que la operación SAR superó el límite de siete días. La primera extensión entró en vigor anteriormente el 2 de enero de 2026.

«En base a los resultados de una evaluación conjunta con todos los elementos del Equipo Conjunto SAR, la operación de búsqueda se extenderá por tres días. Esta extensión se lleva a cabo porque todavía hay víctimas que no han sido encontradas y teniendo en cuenta los nuevos hallazgos en el lugar de búsqueda», dijo.