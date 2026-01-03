Se sospecha que el autor del asalto que mató a una persona en Depok es un miembro de la Armada de Indonesia

DepokVIVA – La policía revela nuevos hechos detrás del presunto incidente. persecución dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, aldea de Sukatani, distrito de Tapos, ciudad de Depok, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Dos personas sospechosas de ser víctimas de persecución en Depok, una murió



El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok, AKP Made Budi, dijo que se sospechaba que el autor del abuso era un individuo. TNI-AL. Sin embargo, Budi no ha revelado el número ni la identidad de los presuntos autores.

«Se sospecha que el autor del abuso es un miembro de la Armada indonesia con rango de Serda», dijo Budi a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: Recién vendiendo, un comerciante de Duren Sawit es víctima de una paliza propinada por dos matones porque no le dieron «dinero de seguridad»



Mientras tanto, Budi dijo que el presunto autor ya ha sido llevado a la Policía Naval Militar (POMAL).



Ilustración de persecución. (Fuente: istockphoto.com) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Lea también: 17 acusados ​​en el caso Prada Lucky Persecution condenados a 9 y 6 años de prisión, todos despedidos del TNI



«Esta persona ha sido secuestrada por POMAL», explicó Budi.

Luego Budi explicó que actualmente la familia de la víctima ha presentado un informe a la policía metropolitana de Depok y se examinarán los testigos.

«Ahora se sabe que la familia de la víctima ha presentado un informe a la policía metropolitana de Depok. Esta mañana hicieron un informe y, por supuesto, los testigos serán examinados», explicó Budi.

Para su información, varios residentes se sorprendieron por el descubrimiento de dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), sospechosos de ser víctimas de abuso en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, Sukatani Village, Tapos District, Depok City, el viernes 2 de enero de 2026.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok, AKP Made Budi, dijo que la víctima de WAT finalmente murió después de recibir tratamiento en el hospital.

“Otra víctima sigue recibiendo tratamiento intensivo en el hospital.

«Se sabía que la víctima que murió tenía las iniciales WAT, un jornalero ocasional, residente de Pondok Cina, distrito de Beji, Depok», dijo Budi a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, Budi dijo que otra víctima, a saber, DN, era un asistente de estacionamiento y sufrió hematomas en varias partes de su cuerpo debido a este incidente.

Budi reveló además que la cronología del descubrimiento de estas dos víctimas comenzó cuando la policía de Cimanggis alrededor de las 04.30 WIB recibió a dos personas sospechosas de ser víctimas de abuso que estaban en un furgón.

«Luego, debido a las heridas que sufrió, la víctima fue trasladada al Hospital Brimob. Sin embargo, después del tratamiento, 1 víctima murió y otra sobrevivió y todavía está siendo tratada», explicó Budi.