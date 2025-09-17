Se sospecha que el asunto del inspector general Krishna Murti, ¿quién es Kompol Anggie?

Yakarta, Viva – número Kompol Anggraini Putri Alias ​​Anggie ahora está en el foco público después de ser arrastrado por el presunto escándalo amorío Con un oficial de policía de alto rango, el Inspector General (Inspector General) KM.

La figura de KM está ocupada con el Inspector General Krishna MurtiEx Jefe de División de Relaciones Internacionales (Kadiv Hubinter) Polri.

Este caso sobresale después de circular en las redes sociales, incluso se dice que pasó por una sesión de ética del Código de Ética. Aun así, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de la Policía Nacional sobre el tema que atrapó los nombres de Kompol Anggie y el Inspector General Krishna Murti.

Kompolnas solicita la aclaración de la Policía Nacional

La Comisión Nacional de Policía de la República de Indonesia (Kompolnas RI) también respondió a esta noticia. El comisionado Kompolnas, Yusuf Warsyim, hizo hincapié en que su partido solicitaría aclaraciones directamente de la Policía Nacional.

«El problema está relacionado con el ámbito del Código de Ética, la ética personal e institucional. Pero, por supuesto, Kompolnas necesita obtener más explicación», dijo, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Mutación de la posición del inspector general Krishna Murti

Antes de la emisión de infidelidad, el inspector general Krishna Murti ya había sido transferido de su posición como jefe del Hubinter de la Policía Nacional. La eliminación estaba contenida en el Jefe de Telegrama de la Policía: S/1764/VIII/KEP/2025 con fecha del 5 de agosto de 2025, firmado por el Jefe de la Policía Nacional, el Inspector General Anwar.

Después de ser retirado, Krishna Murti fue colocado como un personal experto del jefe de policía nacional General Listyo Sigit Prabowo. Esta mutación se llama estrechamente relacionada con supuestas violaciones éticas que arrastraron su nombre.

¿Quién es exactamente Kompol Anggraini Putri?

Nombre completo: Kompol Anggraini Putri, Sik, M.Sc.

Rango: Comisionado de Policía (Kompol)

Estado: Oficial Medio de la Policía Nacional

El público no conoce ampliamente información detallada sobre la carrera y la vida personal de Kompol Anggraini. Se dice que se casó y ahora se ha divorciado. Su nombre solo ha estado destacando al reino nacional después de ser arrastrado por un problema romántico con un general de dos estrellas que todavía tiene una esposa legal.

Presunta relación oscura y sesión de código de ética

Se rumoreaba que la cercanía entre Kompol Anggraini y el Inspector General de KM se había establecido desde 2018. Las presuntas violaciones fueron manejadas seriamente por la División de Seguridad y Profesional (PROPAM).

29 de julio de 2025: ProPam Polri tenía un título de caso cerrado.

5 de agosto de 2025: el inspector general KM fue transferido desde el cargo de Hubinter de Kadiv para convertirse en el personal experto jefe de la policía.

Mientras tanto, Kompol Anggraini todavía enfrenta ensayos éticos que pueden conducir a sanciones severas. A partir del declive a la posibilidad de despido no con respeto (Ptdh).