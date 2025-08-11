Se sospecha que el amante de Jefri Nichol y Syifa Hadju se burla mutuamente en Instagram, ¿por qué?

VIVA – Superstar Knockout Vol.3 Revunch Match que reúne El rumi Y Jefri Nichol Todavía lleno en el centro de atención pública. En el evento que se celebró el sábado por la noche 9 de agosto de 2025 en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC), Jefri Nichol tuvo que perder nuevamente ante El Rumi.

El actor fue declarado Nocaut técnico (TKO) en solo 38 segundos en la primera ronda debido a la dislocación del hombro derecho. Si el árbitro no detiene el partido de inmediato, se teme que la dislocación del hombro derecho experimentada por Jefri Nichol sea aún peor.

La victoria de El Rumi por segunda vez de Jefri Nichol fue bien recibida por la familia El Rumi. Pero por un lado, después del partido, el público se hizo mal con la subida de Instagram del amante de Jefri Nichol, Ameera Khan.

La actriz de Malasia había replicado de historias de la cuenta de Tiameilia que mostraba una foto del partido entre su amante y su amante Syifa hadju Eso. En el replanteado, Ameera colocó la leyenda que supuestamente insinuó la figura de El Rumi.

«Siempre nuestro ganador. Un verdadero ganador. No es un gato (siempre un ganador. True ganador)», dijeron las historias de Instagram hechas por Ameera Khan hace algún tiempo que fue replanteada en la cuenta viral tiktok @paparazzi.

Mientras tanto, después de unas horas después, Syifa Hadju también fue visto subiendo historias de Instagram. En la carga de Syifa Hadju, se vio a un niño pateando un samsak de boxeo. La foto también está equipada con una leyenda que alude a una figura que a menudo pierde a menudo quejas.

«Los ganadores entrenan. Los perdedores se quejan (el ganador practicó, que solo falló solo en busca de razones)», dijo el subtítulo en la carga de Syifa Hadju.

De repente, la carga hizo que la maravilla pública. ¿Se insinuarán los dos amantes del actor?

«¿Qué quieres decir con un (emoticón de gato)? Solo pierde, solo pierde», comentó los internautas.

«Las plusas están aquí por su SG de que ella está en el gato», comentó el otro.

«Dah ustedes 2 boxeo en el ring», dijo los internautas.

Mientras que otros internautas solo dan emoticones para reír en la carga.