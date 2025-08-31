Se sospecha que Eko Patrio huye cuando la casa fue saqueada, su gato fue asegurado por los residentes

VIVA – El público fue nuevamente horrorizado por las noticias sobre los miembros DPR RI, Eko Patrioquien supuestamente salió de su casa cuando sucedió Saqueo por las masas el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025.

Sin embargo, el enfoque principal estaba en realidad en su gato mascota dejado atrás y ahora un tema candente de conversación en las redes sociales. El gato, sospechoso de ser un tipo coon de Maine, fue asegurado con éxito por los residentes locales, provocó simpatía y críticas de los internautas.

En un video viral en la plataforma Tiktok, un hombre llevaba a un gato que se pensaba que pertenecía a Eko Patrio. El video fue grabado por una mujer que parecía preocupada por el destino del animal.

«Encontrado, el gato se quedó atrás, ¿eh? El hermano adoptivo, perdón por él», dijo la mujer en el video, citando a Tiktok @Michaelfor62, domingo 31 de agosto de 2025.

El hombre que llevaba al gato parecía tener la intención de llevarlo a casa para ser tratado. La reacción de los residentes en la escena mostró decepción a la actitud de Eko Patrio.

«Solo queda el gato», dijo un hombre en el video.

Este video se extendió rápidamente e invitó a varios comentarios de los internautas. Muchos lamentaron las acciones de Eko sospechosas de huir sin tener en cuenta a su mascota, mientras que otros se preocuparon por la condición del gato.

Se cree que el gato que es el centro de atención es un tipo de Maine Coon, una raza que se sabe que tiene un precio costoso, incluso puede llegar a decenas de millones de rupias. El tratamiento con gato también requiere atención especial, tanto en términos de alimentos como del medio ambiente.

«El gato de MaineCoon no debe cuidarse o dar alimentos descuidados», escribió un interno.

«La cara del gato está muy preocupada por ser pobre», dijo otro.

También hay quienes piden que el gato sea devuelto o asegurado correctamente.

«Hermano, por favor, solo devuelva al gato, parece que está realmente asustado, por favor, asegúrelo, no dejes que nadie lo tome», dijo otro.

El saqueo de la propia casa de Eko Patrio fue provocado por la ira del público hacia su comportamiento como miembro de la DPR. Anteriormente, Eko generó fuertes críticas porque se consideraba insensible a la condición de la gente. Fue encontrado bailando cuando la sesión de DPR discutió el aumento de los beneficios, una acción que se consideró no reflejar la empatía en medio de las dificultades económicas que enfrenta la comunidad.

Aunque Eko había transmitido una disculpa por su comportamiento, la ira pública no parecía disminuir, lo que llevó a saquearse en su residencia.

Ahora, el destino del gato de Maine Coon sigue siendo un signo de interrogación. Los internautas esperan que el animal reciba un tratamiento adecuado, mientras que la atención de Eko Patrio continúa, tanto por sus acciones en el DPR como en su decisión de dejar a su mascota en medio de una situación crítica.