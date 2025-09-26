Se sospecha que cientos de estudiantes en Kebumen envenenan después de comer el menú de Soto MBG, el sabor del pollo es extraño

KebumenVIVA – cientos alumno de escuelas públicas y privadas beneficiarios de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) en el distrito de Petanahan, Kebumen Regency, Central Java, supuestamente experimentado envenenamiento Después de consumir un menú de almuerzo de Soto de una Unidad de Servicios de Fillamiento Nutricional (SPPG), jueves 25 de septiembre de 2025.

Según los datos recibidos, 101 estudiantes en el distrito de Petanahan, que consta de 5 estudiantes de SDN Ampelsari, 26 de la Escuela Primaria Tegalretno, SDIT Imam Syafii 15 Estudiantes, Estudiante de Paud Mungug. Los datos se obtuvieron el jueves 25 de septiembre a las 21:40 WIB.

Esta condición obligó a estos estudiantes a ser llevados a los servicios de salud más cercanos, a saber, en Pku Muhammadiyah Petanahan y Petanahan Puskesmas.

El Dr. Iwan Danardono, Jefe de la Oficina de Regencia de la Salud, Control de la Población y Planificación Familiar (PPKB), se reunió al revisar a las víctimas del Centro de Salud de Petanahan, confirmó que había pacientes con los beneficiarios del programa MBG que se tratan en el Centro de Salud Pku Muhammadiyah y Petanahan.

«La condición esta mañana (viernes) ha mejorado, algunas han sido liberadas. Las víctimas que fueron hospitalizadas en los Puskesmas fueron 26 niños. Para el número total del jueves pasado por la noche 123. Para muestras de alimentos supuestamente se envió la causa al laboratorio en Yogya», dijo el Dr. Iwan, viernes 26 de septiembre 2025.

Escucha tvonenews.com En el Centro de Salud de Petanahan, los estudiantes que fueron remitidos yacen con un tubo v todos LIME unidos a la mano. Sus caras se ven pálidas. Algunos estudiantes parecían haber comenzado a recuperarse a medida que su condición física mejoraba.

Según el reconocimiento de los estudiantes, experimentaron dolor de estómago, náuseas para vómitos. Este síntoma se siente después de consumir Soto, que es el menú principal de MBG.

«Esa tarde nos dieron comida Soto, cuando se comían, había un sabor extraño en la carne de pollo. Unas pocas horas después de comer sintiéndose náuseas, mareadas. De hecho, era como una falta de aliento», dijo Fida, estudiante de séptimo grado de Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI).

En línea con Fida, Aurora Nurul Zakira después de comer Soto Siang, la tarde comenzó a marear. La noche fue llevada a los Puskesmas. «Lo que se siente náuseas, mareadas, parece que quiero vomitar. Cuando comer un sabor extraño soto en el pollo, parece que ya está rancio», dijo Aurora.

De hecho, muchos estudiantes sospechosos de envenenar los Puskesmas de Petanahan se vieron obligados a proporcionar tratamiento médico en el pasillo y otros espacios debido a lugares limitados.

«Debido a que nuestra habitación no es suficiente, solo 10 camas. Usamos el salón para recibir tratamiento», dijo el jefe de Petanahan Puskesmas Dr. R Sorarko Slamet brevemente.

Informe Wawan/TVOne Kebumen

