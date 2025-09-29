Se sospecha que Bripka Erick es el autor intelectual detrás de la redada de cianuro en Maluku

Ambon, Viva – El nombre de un miembro de la estación de policía del suroeste de Maluku (MBD), Bripka Erick Risakotta, sobresaliendo después de ser sospechoso de ser un autor intelectual de extorsión relacionado con las redadas de docenas de cartones que contienen materiales peligrosos y tóxicos (B3) en forma de cianuro En Ambon. Se dijo que la incursión de la tienda en el área de Mardika (25/9/2025) no era puramente policial, sino un modo para pedir algo de dinero.

Suhartini, un inquilino de la tienda que fue allanado, incluso acusó descaradamente a las autoridades de llevar a cabo redadas similares y terminó con «86» o pacífico después de pagar una suma de dinero.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi

«La redada hasta que el arresto ocurrió repetidamente durante la distribución, pero se completó con 86. Además, la orden de materiales peligrosos era una persona del oficial de policía, se creía que Bripka Erik Risakotta era el autor intelectual de las redadas», dijo Suhartini.

Después de la acusación, la Policía Regional de Maluku a través del sector profesional y de seguridad (Bidpropam) inmediatamente celebró un caso de presuntas violaciones del Código de Ética en forma de extorsión que arrastró el nombre de Bripka Erick. El título del caso fue dirigido por PS. Kasubbidwabprof Bidpropam Kompol Jamaludin Malawat, y asistieron oficiales de Itwasda, HR Bureau, Bidkum y Subbid ProPam.

El jefe de las relaciones públicas de la policía de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, explicó los resultados de la investigación que condujo a presuntas violaciones de la ética institucional.

«Según los resultados de la investigación, se sospecha que Bripka Erick viola la ética institucional como regulada en el Artículo 5 Carta C y/o Artículo 10 Carta E Perpol número 7 de 2022 sobre el Código de Ética para la Profesión POLRI», dijo Rositah en Ambon, lunes (29/9/2025).

El caso ahora se ha actualizado a la etapa de inspección avanzada mediante la emisión del Informe de Erick Modelo A. Bripka Erick que también se ha colocado en una sala de colocación especial (PATSUS) para someterse a un examen más detallado. Además, Bidpropam llamará a varios testigos adicionales para fortalecer la evidencia de presunta extorsión.

Rositah afirmó que la policía regional de Maluku no tolerará todas las violaciones que empañen a las instituciones policiales.

«La orden del jefe de policía regional de Maluku es clara y firme. Todos los miembros de la Policía Nacional que se ha demostrado que ha cometido violaciones, tanto disciplinadas como el Código de Ética Profesional, se tratarán de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esta es una forma de compromiso de la Policía Regional de Maluku para mantener la Marwah de la Institución de la Policía Nacional», dijo. (ENTRE)