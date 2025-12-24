Se sospecha que Aura Kasih y Ridwan Kamil se irán de vacaciones juntos hasta que se rumorea que será cerca de 2023.

Jacarta – Noticias sobre Aura Kasih Y Ridwan Kamil Todavía atrae la atención de muchos lectores. Evidentemente, los artículos relacionados todavía se venden bien y se buscan para estar entre los más populares.

¿Hay alguna novedad? A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del miércoles 24 de diciembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

¡Viral! Foto de Aura Kasih y Ridwan Kamil supuestamente de vacaciones juntos en el extranjero

Ridwan Kamil y Aura Kasih

Las redes sociales han vuelto a estar repletas de noticias sobre Ridwan Kamil y Aura Kasih. Recientemente, se ha informado a menudo que los dos tienen una relación especial a pesar de que Ridwan Kamil sigue siendo el marido de Atalia Praratya.

En la carga en Instagram @gosip_danu se pueden ver varias fotos que muestran a un hombre y una mujer, supuestamente Aura Kasih y Ridwan Kamil, que se encuentran en el extranjero.

Fotos emocionantes supuestamente Ridwan Kamil y Aura Kasih de vacaciones en el extranjero, ¿cerca de 2023?

Ridwan Kamil y Aura Kasih

La cuestión de la relación especial entre Ridwan Kamil y Aura Kasih se ha convertido recientemente en el centro de atención pública. Esta desagradable noticia se reveló tras el divorcio de Ridwan Kamil de Atalia Praratya.

Una foto subida por la cuenta de Instagram @gosip_danu muestra a un hombre y una mujer, sospechosos de ser Aura Kasih y Ridwan Kamil, que se encuentran en el extranjero.

Hay muchos rumores sobre su cercanía con Ridwan Kamil, ¿Aura Kasih se presentará ante la policía?

Aura Kasih está actualmente en el punto de mira del público, después de haber sido ampliamente vinculada con Ridwan Kamil. Este rumor comenzó con especulaciones de los internautas que decían que había un artista con las iniciales «AK» que era cercano al político.

Este rumor luego se extendió salvajemente hasta arrastrar el nombre de Aura Kasih en medio de la noticia del divorcio de Ridwan Kamil y su esposa, Atalia Praratya.

¡Nuevo sendero! ¿Ridwan Kamil conoce en secreto a Aura Kasih mientras está de vacaciones con su familia?

Aura Kasih y Ridwan Kamil

Una foto de Ridwan Kamil y Aura Kasih se ha vuelto viral en las redes sociales. Desde lejos, se puede ver a una mujer que lleva una camiseta larga blanca y una falda corta de color marrón. La mujer tenía el pelo largo y una forma corporal muy similar a la de Aura Kasih.