Se sospecha que 5,000 cocinas MBG son ficticias, el DPR preguntó la auditoría de BPK en su conjunto

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX Nurhadi destacó la existencia de 5,000 puntos cocina Unidad de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) Cual ficticio. Solicitó que el problema no tenga un impacto en el cumplimiento de la nutrición para los niños.

Los sorprendentes hallazgos se plantearon en la reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes IX junto con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) El lunes 15 de septiembre de 2025. Se dice que este hallazgo aparece cuando BGN se recupera en el sistema. Como resultado, hay 5,000 unidades de cocinas MBG que no tienen una cocina física o ficticia.

«Esta cifra desencadena la supuesta ‘cocina ficticia’, aunque BGN dijo que la ubicación no se ha construido a pesar de que se ha registrado», dijo Nurhadi en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

En la reunión, BGN reveló que había 5,000 unidades de cocinas MBG que no operaban en el campo. Este caso, dijo Nurhadi, ocurrió porque se sospechaba que algunas personas sin escrúpulos conocían el proceso de establecer SPPG en BGN.

«Así que hay una persona que conoce el sistema BGN, sabe cómo está enumerando y usa su base. Después de que esta persona bloquea el punto, resulta que no despertó la cocina, y cuando se dirigió durante 45 días se vendió por ese punto ofrecido a los inversores», explicó.

Nurhadi también consideró que los hallazgos no podían tomarse a la ligera. Porque el programa MBG absorbe el presupuesto jumbo cuyo valor alcanza billones de rupias.

«Con una parte tan grande de un presupuesto, la transparencia y la responsabilidad son absolutamente necesarias», dijo.

«Miles de puntos de cocina estancados no son solo asuntos técnicos, sino con respecto a los derechos de los niños indonesios a obtener la ingesta nutricional adecuada de acuerdo con el mandato del programa», continuó Nurhadi.

Nurhadi luego destacó el mecanismo débil de verificación y supervisión de campo desde el principio. Él cuestionó la explicación de BGN relacionada con ubicaciones que no han sido construidas por la cocina para el programa MBG pero que se han registrado.

«¿Cómo podrían haberse registrado miles de lugares, pero no mostró progreso del desarrollo a pesar de que pasó la fecha límite de 45 días», dijo Nurhadi.

«El sistema suelto abre brechas en las prácticas de corretaje, el dominio de los grandes inversores, al uso indebido de fondos públicos, como los hallazgos de la supuesta ‘conglomeración de la fundación’ por el Instituto de Monitoreo Independiente», continuó Nurhadi.

Por lo tanto, el miembro de la Comisión de Salud DPR instó a BGN a publicar inmediatamente datos detallados relacionados con los puntos de ubicación, el estado de desarrollo y los horarios operativos de todos los SPPG. Nurhadi también le pidió a BGN que mejorara el sistema de verificación para que se llevara a cabo paralelo desde el proceso de sumisión, no después del problema de sobresalir.

Proveedores de programas MBG de catering de UMKM

«BGN debe garantizar la aceleración del desarrollo para que los derechos de los niños para la nutrición no continúen retrasándose», dijo.

Además, Nurhadi le pidió a la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) que realice una auditoría financiera y de desempeño, no solo para evaluar los informes administrativos. Si se demuestra que hay desviaciones, el estado debe tomar medidas enérgicas tanto a los socios como a las personas internas involucradas.

«El programa MBG es una inversión a largo plazo para el futuro de la nación, no un proyecto que puede usarse como un evento comercial. Cada retraso en la construcción de una cocina significa retraso en el cumplimiento de la nutrición de los niños indonesios», dijo Nurhadi.

«El éxito del programa no solo debe medirse por la cantidad de cocinas construidas, sino por la calidad de los alimentos que realmente llega a los escritorios de los niños en los niños», concluyó.

Para obtener información, MBG, que se convirtió en el Programa Nacional de Prioridad del Presidente Prabowo Subianto, se enfrentó a varios obstáculos en el campo. La construcción de MBG Kitchen o la Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional (SPPG) en varias áreas indicó ficticios a pesar de que se registra en el sistema, como en la aldea de Nanggerang, Cililina, West Bandung Regency.

Algunos proyectos de construcción SPPG supuestamente solo se llevan a cabo para bloquear la ubicación y asegurar datos de beneficiarios. Incluso una serie de bases y empresas indicaron que competían para construir MBG Kitchen para convertirse en socios de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), pero no todos los proyectos fueron de acuerdo con el plan.