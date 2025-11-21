Se sintieron temblores en Bengala Occidental cuando un terremoto de magnitud 5,7 sacudió Bangladesh







Temblores Se sintieron en varios lugares del sur de Bengala, incluida Calcuta, el viernes por la mañana, cuando un terremoto de magnitud 5,7 sacudió Narsingdi en Bangladesh, dijo el IMD.

El terremoto se produjo a 13 kilómetros al sur-suroeste de Narsingdi en el país vecino a las 10.08 horas, y a una profundidad de 10 kilómetros, precisó.

Se vio a varias personas en Calcuta y otros distritos saliendo a las calles como medida cautelar.

No hubo reporte inmediato de ningún lesión o daño.

