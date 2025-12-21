Se sigue proporcionando asistencia a los supervivientes en Sumatra tres semanas después del desastre

Agam, VIVA – Tres semanas después de la inundación repentina que azotó Sumatra Oeste, Sumatra del NorteY Acehsufrimiento para sobreviviente todavía no ha terminado. Miles de residentes afectados siguen viviendo en campos de refugiados con acceso limitado a servicios básicos.

Lea también: BTN construye cocinas públicas desde Pidie Jaya hasta Aceh Tamiang, satisfaciendo las necesidades de los refugiados tras desastres



Estas condiciones alientan a Indonesia CARE a continuar la acción humanitaria en varias áreas afectadas. Los supervivientes transmitieron diversas quejas a los voluntarios en el campo, desde cuestiones de salud y saneamiento ambiental hasta la satisfacción de las necesidades básicas diarias.

De Sumatra occidentalIndonesia CARE sigue brindando activamente servicios de salud gratuitos, operando cocina en general, así como la organización de programas psicosociales para los niños supervivientes de las inundaciones.

Lea también: El Fiscal General revela los nombres de los autores de la tala ilegal en Sumatra, sospechosos de ser la causa de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas



«Continuamos llevando a cabo esta acción porque la gente aquí todavía realmente necesita nuestra presencia. También es una responsabilidad moral mantener la confianza de los donantes de CARE de Indonesia», dijo el presidente del Puesto de Voluntarios de CARE de Indonesia, Mohammad Syahri, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Para apoyar los servicios de salud, Indonesia CARE desplegó un médico, dos paramédicos voluntarios y una unidad de ambulancia de emergencia que operaba en el área de Tanah Datar, en Sumatra Occidental. Mientras tanto, el funcionamiento de la cocina pública cuenta con el apoyo de voluntarios, la mayoría de los cuales provienen de mujeres del PKK en Dobo Indah Housing, Tanah Datar.

Lea también: 31 empresas investigadas en relación con el desastre en Sumatra, ¿quiénes son?



Los programas psicosociales implementados en Sumatra Occidental y Aceh también reciben apoyo de varias instituciones educativas. Estos incluyen SD y SMP Plus Global Talent School, Al Mughni Education Foundation, SD Angkasa 12 Halim Perdanakusuma, SDN 07 Petamburan, SDN 03 Kampung Bali, SDN 05 Kebon Kacang Central Jakarta.

Aparte de eso, el apoyo logístico y operativo para las cocinas públicas proviene de varias comunidades e instituciones, como Mercedes-Benz W204 Club Community, Crypton Maju Gemilang, Al Washliyah ZIS, Ondelivery, Bagi Indonesia, SMKS Karya Nusantara, Jakarta Street Photography Community, STIKOM CKI, Gerindra Party Lampung, BEM Asy Syafi’iyah University y Al Azhar Care Indonesia.

Para la región de Aceh, los programas psicosociales y de cocina pública de Indonesia CARE también recibieron apoyo adicional de Forhati Nasional y la Asociación de Antiguos Alumnos FEB de la Universidad Muhammadiyah de Yakarta. Así lo reveló el jefe del puesto de mando de CARE Aceh de Indonesia, Dwiky Hartanto.