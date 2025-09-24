Se sienten cada vez más el doble rasero de la UEFA y la FIFA, Israel está confundido, por qué no son castigados.

VIVA – Federación de fútbol Israel (Ifa) afirmó estar sorprendido UEFA Y FIFA no ha impuesto sanciones a pesar de que Israel estuvo involucrado en un ataque contra Gaza.

El jefe de la comunicación de Ifa, Shlomi Barzel, incluso lo llamó un milagro. «Me sorprendió [Israel] Sigue siendo parte del torneo internacional. En muchos sentidos, esto es un milagro «, dijo Barzel por The Times of Israel.

Barzel tasa Israel debería haber sido castigado. «Históricamente, los países han sido castigados [UEFA dan FIFA] Por una violación mucho más ligera «, dijo.

La UEFA y la FIFA recibieron críticas porque se consideró que aplicaban el doble rasero a Israel. La razón, Rusia fue sentenciada inmediatamente a sanciones después de atacar a Ucrania.

Sin embargo, Barzel cree que las sanciones contra Israel son solo cuestión de tiempo. «Mi estimación, completaremos las actividades actuales del equipo nacional, pero un incidente que es problemático nuevamente en Gaza, y todo puede terminar en un instante», dijo.

En este momento Equipo nacional israelí Todavía compitiendo en el Grupo I de los clasificatorios de la Copa Mundial Europea 2026 con Italia. Si se cruza, Israel automáticamente no puede aparecer en la Copa Mundial o la competencia bajo la UEFA y la FIFA, incluida la Europa League para el Maccabi Tel Aviv Club.

Anteriormente, Qatar, que se convirtió en el gran patrocinador de la UEFA y la FIFA, según los informes, instó a la votación del garabato de Israel después del ataque contra Doha. «Si hay una votación en la UEFA o la FIFA, entonces no sobreviviremos», dijo Barzel.