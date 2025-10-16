Se separa de la selección nacional Patrick Kluivert expresa su agradecimiento al equipo y a los aficionados

Jacarta – PSSI terminó oficialmente la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia (Timnas), incl. Patricio Kluivert etc. Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, o un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Lea también: Multitud de medios holandeses y vietnamitas destacan el despido de Patrick Kluivert: fracaso total, final amargo



Según el sitio web oficial del PSSI, en su comunicado oficial dijeron que la terminación de esta colaboración se llevó a cabo en base al acuerdo de ambas partes luego de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

Esta medida significa que todos los miembros del equipo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en todos los niveles, desde la absoluta hasta la sub-23 y la sub-20.

Lea también: La razón por la que PSSI y Patrick Kluivert CS se separaron



«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, el PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió el PSSI en su comunicado oficial.

Tras finalizar la colaboración entre ambos, habló Patrick Kluivert. A través de su cuenta oficial de Instagram, Patrick expresó su sentir.

Lea también: Oficialmente terminados, 2 pecados de Patrick Kluivert Cs en la selección nacional de Indonesia



Admitió que se sentía decepcionado y arrepentido por no poder llevar a la selección de Indonesia al Mundial. Aunque admitió que había tenido problemas durante algún tiempo recientemente, Kluivert todavía estaba orgulloso de la selección nacional de Indonesia.

«Aunque estoy profundamente decepcionado y lamento el hecho de que no hayamos podido llegar al Mundial, siempre estaré orgulloso de lo que hemos construido juntos», escribió.

En su mensaje, Kluivert también expresó su agradecimiento a los aficionados, jugadores, personal y al presidente del PSSI, Erick Tohir, por la oportunidad de entrenar a la selección nacional.

«Quiero agradecer a los aficionados, a los jugadores, a mi personal y al señor Erick Thohir por este viaje inolvidable. Gracias», escribió.

A título informativo, a principios de 2025 PSSI anunció oficialmente la llegada de Patrick Kluivert, quien entrenará a la selección nacional de Indonesia en sustitución de Shin Tae-yong. PSSI fichó a Kluivert con una duración de 2 años y opción de prórroga.

«El PSSI ha nombrado oficialmente a Patrick Kluivert como nuevo entrenador de la selección indonesia. El técnico holandés ha sido contratado por dos años, de 2025 a 2027, con opción a ampliar el contrato», dijo el PSSI en un comunicado a principios de enero de 2025.