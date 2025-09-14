Se rumoreaba que Tasya Farasya tenía el divorcio de un esposo, Dahlia Polonia se escapó de casa

Yakarta, Viva – noticias impactantes sobre Tasya farasya Aquellos que supuestamente demandaron por el divorcio del esposo conmocionaron a los internautas. Las noticias sobre esto se llaman inmediatamente la atención, hasta que se posa en la fila más popular.

El reveló Dahlia Polonia El primero en huir de casa antes de demandar por el divorcio Fandy Christian no fue menos mirado. Sin mencionar el perfil de Ahmad Assegaf, el esposo de Tasya Farasya a una foto del esposo de Larissa Chou que ya no se mostraba en Instagram.

¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el domingo 14 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

¡Arrapes! Se rumoreaba que Tasya Farasya era un divorcio

El nombre Selebgram Tasya Farasya está en el foco público. Debido a que se rumoreaba que el influencer de belleza solicitó el divorcio a su esposo, Ahmad Assegaf.

Esta desagradable noticia se convirtió en una conversación entre los internautas debido a una carga que contenía el cumpleaños de la marca de belleza Mother of Pearl (MOP) propiedad de Tasya.

Dahlia Polonia se escapó de casa, los tres niños fueron abandonados

La casa caótica de la pareja de artistas Dahlia Polonia y Fandy Christian cada vez más en el centro de atención. El hecho sorprendente se reveló que Dahlia había salido de la casa antes de finalmente solicitar el divorcio contra su esposo.

El abogado de Dahlia, Wayan Vajra Fhany Jaya, reveló que su cliente se vio obligado a irse debido a un grave problema en un hogar que ya no podía ser tolerado.

La foto del esposo de Larissa Chou ya no está en Instagram, su repost de Instagram está en el centro de atención de los internautas

La casa de Larissa Chou de repente se convirtió en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue con la desaparición de las fotos de su esposo, Ikram Rosadi de su cuenta de Instagram. Esto comenzó con una de las últimas cargas de Larissa Chou el 2 de septiembre de 2025.

En la carga, Larissa Chou mostró varias actividades en un día. Comenzando de ser un recurso en uno de los eventos. En el caso, Larissa también fue vista acompañada por su hija Alesha Alifa Habatillah Rosadi.

Perfil Ahmad Assegaf, el esposo de Tasya Farasya resultó ser el octavo descendiente del Profeta Muhammad tuvo una carrera brillante



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

El nombre de Ahmad Assegaf, esposo de la celebridad Tasya Farasya, estaba ocupado en el centro de atención después de que surgió el tema del divorcio en las redes sociales.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», escribió la cuenta X @PaCarnyapedrii, citada el domingo 14 de septiembre de 2025.

Se rumoreaba que Tasya Farasya estaba divorciada, se sube sobre la vida del esposo en el centro de atención



Tasya Farasya. Foto : Viva/Diza Liane Syahputri

Se rumoreaba que Selebgram Tasya Farasya solicitó el divorcio a su esposo, Ahmad Assegaf, ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Esto comenzó con el tweet de la cuenta X @pacarnyapedrii que afirmó obtener información de las personas en la corte sobre las noticias.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en los tribunales del sur de Yakarta», tuiteó la cuenta, citada el domingo 14 de septiembre de 2025.

