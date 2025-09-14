Se rumoreaba que Tasya Farasya estaba divorciada, se sube sobre la vida del esposo en el centro de atención

VIVA – Celebridades Tasya farasya se rumoreaba haber solicitado el divorcio a su esposo, Ahmad assegafa la corte religiosa del sur de Yakarta. Esto comenzó con el tweet de la cuenta X @pacarnyapedrii que afirmó obtener información de las personas en la corte sobre las noticias.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en los tribunales del sur de Yakarta», tuiteó la cuenta, citada el domingo 14 de septiembre de 2025.

Muchas personas sienten curiosidad por los rumores de que el divorcio de Tasya Farasya con Ahmad Assegaf es cierto. La razón es que se sabe que la pareja se conocía desde que era un adolescente y nunca mostró sus problemas domésticos al público. Tasya Farasya y Ahmad siempre se ven armoniosas e íntimas en varios contenidos que comparten.

Sin embargo, junto con el surgimiento de este presunto divorcio, las replotaciones que habían sido compartidas por Tasya Farasya en Instagram se unieron en el centro de atención.

Tasya Farasya era previamente sospechoso de reaprobar una carga que discutía cosas que eran ilícitas por un esposo.

La carga de la cuenta de Instagram @fitrihms04 explicó que la ley está prohibida para que un esposo no apoye a su esposa a pesar de que solo un día. Entonces, el esposo no debe pedir dinero prestado a su esposa porque su obligación es apoyar no una vida. Si una esposa ayuda a ganarse la vida, entonces el esposo no debe usar el dinero como si no fuera una esposa que se lo diera él mismo.

La carga de esta discusión fue distribuida por Tasya Farasya para fortalecer la acusación de la existencia de problemas domésticos.

«Esto es lo que hemos estado buscando anteriormente, volviendo a publicar IG Tasya Farasya hace 2 días», tuiteó la cuenta X @NaftaAaly.

No un pequeño internautas que respondieron de inmediato y curiosamente sobre la verdad del tema del divorcio de Tasya Farasya. Los internautas discutieron los supuestos vínculos de la carga con los problemas del hogar que enfrentan Tasya Farasya.

«Así que estaba molesto», comentó internautas.

«Hay quienes también comentan sobre la buena cuenta de Baba, pero solo el emoji (sonrisa)», dijo otro.

«Tasya Farasya, ¿qué pasa si el esposo se da vida (dinero) a su esposa, pero resulta que su esposa y su esposa no lo consideran que no está bendiciendo?» Otra vez.

Desafortunadamente, todavía no hay más confirmación de Tasya Farasya y su esposo o el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.