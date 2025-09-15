Se rumoreaba que se divorció, Tasya Farasya decidió dejar las redes sociales

VIVA – Nama Beauty Influencer Tasya farasya está siendo ampliamente discutido en las redes sociales. Impactor News surgieron después de que se rumoreaba que demandaba por el divorcio de su esposo, Ahmad assegaf. Este rumor de repente entusiasmó al público, considerando que la casa de Tasya y Ahmad rara vez golpeó el chismoso inclinado. Durante este tiempo, ambos a menudo parecen armoniosos y lejos de los problemas de divorcio.

Sin embargo, Tasya eligió el silencio y no proporcionó una aclaración directa relacionada con las noticias. No escribió una declaración oficial, pero subió una publicación que supuestamente era una señal de que el rumor realmente tenía un punto. De hecho, Tasya decidió dejar de tocar en las redes sociales. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Creo que mi era de IDGAF está regresando», escribió Tasya en una carga en sus historias de Instagram citadas el lunes 15 de septiembre de 2025.

La frase tiene el significado «No me importa en absoluto» o «No me importa». En la jerga de las redes sociales, el IDGAF de la abreviatura a menudo se usa para mostrar una actitud ignorante hacia los comentarios, críticas o opiniones públicas que se consideran sin importancia.

Poco después, varios fanáticos intentaron alentar a través de mensajes privados en Instagram. Uno de sus seguidores escribió: «Loveee lo compró, hihi, tenía que ser feliz».

Tasya, que es llamado familiarmente Memong por sus fanáticos, luego dio una respuesta. Escribió una disculpa y anunció que quería detener temporalmente de las redes sociales para calmarse.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedo perdonarme con todos los disturbios que ocurrieron, lo sé.

Hasta la fecha, la noticia de su divorcio con Ahmad Assegaf sigue siendo un signo de interrogación importante y no tiene evidencia oficial de ambas partes. El público todavía espera si Tasya volverá a una explicación más detallada después de que termine su descanso.