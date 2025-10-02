Se rumoreaba que se divorció, la expresión de Deddy Corbuzier dio la bienvenida a Sabrina Chairunnisa después del trabajo en el centro de atención

VIVA – Problemas relacionados con las grietas domésticas de las parejas famosas Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Últimamente, cada vez más ampliamente circulado en varias plataformas de redes sociales.

Leer también: Deddy Corbuzier Tepis El tema de los hogares descifrados con Sabrina Chairunnisa



Esta especulación surgió después de que el público destacó algunas de las cargas que les gustó Sabrina Chairunnisa, que fueron matizadas de tristeza o agitación. La temperatura de conversación se calienta cuando se revela que su esposa, conocida como creadora de contenido de acondicionamiento físico, eliminó una serie de fotos de ella junto con Deddy Corbuzier de su cuenta personal de Instagram.

No solo eso, Sabrina también eliminó la declaración «Sra. Corbuzier» de su biografía de cuenta de Instagram, que parecía fortalecer la acusación de problemas graves en sus lazos matrimoniales.

Leer también: Más popular: la sospecha de los internautas domésticos Deddy Corbuzier está roto, la razón por la que Pratama Arhan se divorció



Respondiendo a este rumor muy circulante, Deddy Corbuzier parece tratar de proporcionar una refutación indirecta.

A través de una carga de video en su cuenta de Tiktok, compartió un momento de unión con Sabrina, como si quisiera mostrar que la condición del hogar estaba bien. En el video, el ex mago muestra la atmósfera de dar la bienvenida a la llegada de su esposa a casa, que también se acompaña de su perro mascota favorito.

Leer también: Se sospecha que el hogar es agrietado, este es el comienzo de Deddy Corbuzier para encontrarse con Sabrina Chairunnisa



El video estaba entonces en el centro de atención porque mostraba una expresión de la emoción de Deddy mientras daba la bienvenida a su esposa.

Aunque Sabrina apareció por primera vez se acercó y mostró afecto por sus mascotas, la cara de Deddy mostró placer. Incluso tuvo una broma, ofendiendo el contenido que anteriormente fue hecho por su esposa, donde llamó al perro mascota una figura que la entiende y la ama mejor que su esposo.

«Mira, tu madre se va a casa. Los más queridos, el más buscado. No yo que se busca, no soy buscado», dijo Deddy Corbuzier en el video, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

«Gara Gara nih anaaaaak ya !!!!!! pret … -#&+!!!

La presencia de este video atrae inmediatamente la atención pública. Muchas personas consideran que el movimiento de Deddy Corbuzier para compartir el momento es un esfuerzo deliberado para descartar la especulación pública con respecto al tema del divorcio.

«Om ded es indirectamente realmente aclarando», comentó los internautas.

«Om Ded Publica como esta como una respuesta para aquellos de ustedes que están difundiendo noticias si están separadas. Noh ve que todavía están juntos. Tal vez ayer simplemente lucharon», dijo otro.

«Pero el que es un SAB también es como nosotros si es un bete, es un centro comercial, es un amargo.

Para tener en cuenta, Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa inauguraron su relación en el vínculo matrimonial el 6 de junio de 2022, después de tener una aventura durante aproximadamente nueve años.

El matrimonio se llevó a cabo en privado en el Hotel Fairmont, Central Yakarta, y solo asistió las familias y los familiares más cercanos.