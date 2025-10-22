Se rumoreaba que Raisa se estaba divorciando de Hamish Daud hasta que una fuente lo filtró.

Jacarta – La cuestión del divorcio entre Raisa y Hamish Daud entusiasma a los internautas. Varias noticias sobre este tema también han conseguido despertar la curiosidad de los lectores, colocándolos en la fila más popular.

No menos atención llamó Sandra Dewi, que exigió que le devolvieran sus bolsos de lujo. Sin mencionar el asunto de que el marido de Clara Shinta insinuó una aventura. ¿Quieres conocer la noticia completa?

A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del miércoles 22 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Es emocionante que se rumoree que Raisa se está divorciando de Hamish Daud, ¡ésta es la razón!

La sincera pose de Raisa con Jungkook BTS

Una noticia impactante vino de una pareja de celebridades conocida por ser armoniosa, Raisa Andriana y Hamish Daud. Se informa que la cantante de voz melodiosa solicitó el divorcio de su marido. Este rumor surgió por primera vez en las redes sociales el martes 22 de octubre de 2025 e inmediatamente se convirtió en un tema candente en el ciberespacio.

La cuenta de chismes @rumpi_gosip en Instagram compartió una captura de pantalla de un comentario de un internauta llamado la cuenta @valen_tine_02, quien afirmó haber recibido información directamente de una fuente confiable.

Hay muchos rumores sobre el divorcio de Raisa-Hamish Daud, aparentemente fue filtrado por una fuente

Rumores impactantes están sacudiendo los hogares de parejas de celebridades raisa adriana y Hamish Daud. La noticia de que su matrimonio está al borde del abismo ahora está siendo ampliamente discutida por el público después de una serie de publicaciones virales en las redes sociales.

El problema de esta ruptura surgió por primera vez después de que la cuenta de Instagram @dunianeti volviera a compartir una foto de la boda de Raisa y Hamish con la canción «Usai Di Sini» de fondo, una de las canciones de Raisa que se sabe que cuenta la historia de la separación.

Sandra Dewi demanda para devolver 88 bolsos de lujo: depósito de 33 mil millones, el Fiscal General da una respuesta sorprendente

Sandra Dewi testifica en el juicio de Harvey Moeis

Actriz Sandra De Wi Finalmente abrió la resistencia. La esposa del condenado por el caso de corrupción del estaño, Harvey Moeis, demandar confiscación de sus bienes de lujo por parte del Estado.

Este paso legal atrajo inmediatamente la atención del público. Sin embargo, la Fiscalía General (Ministro de justicia) no parecía tener ningún miedo. El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, enfatizó que tales objeciones son legales, siempre que se lleven a cabo de acuerdo con las reglas.