Se rumoreaba que Raffi Ahmad era una evasión fiscal al lavado de dinero, Hotman Paris: ¡PROPÍSLO!

VIVA – número Raffi Ahmad Más tarde se convirtió en una conversación pública debido a la supuesta participación en el caso lavado de dinero hasta Malversación de impuestos. Esto ha estado en el centro de atención desde que calentó la manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio el 25 de agosto de 2025.

Además, dado que las condiciones políticas en Indonesia se calientan, Raffi Ahmad rara vez apareció en las redes sociales y la televisión como si estuviera escondiendo.

Como resultado, los últimos tiempos Raffi Ahmad están involucrados en un problema grave, es decir, supuesta lavado de dinero hasta la malversación de fiscales.

Pero respondiendo a los rumores que circulan, el famoso abogado Hotman Paris habló. Según Hotman Paris, no hay evidencia que conduzca a un supuesto lavado de dinero por Raffi Ahmad. Luego, según él, había una figura que deliberadamente quería calumniar al esposo de Nagita Slavina.

«Una vez fui un asesor legal al respecto (lavado de dinero). No hay pruebas de lavado de dinero, por lo que las personas que hablan de ello», dijo Hotman Paris, citando espectáculos de YouTube, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Hotman Paris en realidad desafió a aquellos que fueron acusados ​​de difundir esta calumnia a Raffi Ahmad. Según él, si es cierto que Raffi Ahmad hizo un lavado de dinero, sería solo revelar la evidencia en lugar de simplemente difundir chismes infundados. Por ejemplo, prueba de transferencia que se dirige a Raffi Ahmad.

«En realidad, si él no es un cobarde o calumnia, solo describirlo. Puede ser probado», dijo Hotman.

«No solo la calumnia», continuó.

Como persona que conoce la figura de Raffi Ahmad, Hotman Paris cree que el padre de dos hijos no cometerá actos de lavado de dinero como alega el público. Según él, Raffi Ahmad es una buena persona que enfrenta calumnias de personas a las que no les gusta ver su éxito.

«El punto es que si lo hay, demuestre. No seas ninguno, Raffi es una buena persona. Una vez dije informar detrás de la ley de ITE que no quiere», dijo Hotman.

«Por eso se llama cobarde y no puede soportar ver el éxito de las personas. No seas eso», continuó.

Para obtener información, la acusación de lavado de dinero hasta la evasión fiscal llevada a cabo por Raffi Ahmad apareció después de la declaración del político de Kisman Latumakulita.

Asoció el papel público de Raffi con el Informe de Activos del Organizador Estatal (LHKPN) informado en octubre de 2024

Los datos sobre el Informe de Activos del Organizador del Estado (LHKPN) Raffi Ahmad se publicaron el 31 de agosto de 2025. El público ahora sabe que Raffi Ahmad tiene una riqueza total de RP 1,170,051,703,242 (RP 1.17 billones). Raffi tiene una deuda de aproximadamente RP. 136 mil millones, de modo que sus activos son aproximadamente RP (RP 1.03 billones).