Se rumoreaba que es el divorcio de un esposo, Instagram Tasya Farasya fue atacado por internautas pidiendo claridad

VIVA – Celebridades Tasya farasya En medio de la cosecha de la atención pública debido a problemas de divorcio. De hecho, Tasya Farasya está feliz de celebrar el cumpleaños de la marca de belleza de su madre de Pearl (MOP). Tasya Farasya espera que en el futuro la marca de belleza pueda proporcionar muchos beneficios bendecidos por Allah SWT.

«¡El cumpleaños más feliz, mi orgullo y alegría! @Mop.beauty puede que este año nos traiga afortunados por Allah Ridha! ¡Cuanto más sólido! Puede ser útil para sus usuarios! Puede ser un camino de fortuna halal para sus trabajadores», escribió en Instagram, citado el domingo 14 de septiembre de 2025.

En medio de esta felicidad, los internautas en realidad destacaron la ausencia Ahmad assegafEl esposo de Tasya Farasya, quien también se desempeñó como directora financiera (CFO) de la marca de belleza. La ausencia de Ahmad en el evento de celebración de cumpleaños de MOP en realidad plantea preguntas en medio de la edición de divorcio de los dos que se estaban calentando.

Los internautas estaban ocupados invadiendo la cuenta personal de Instagram de Tasya Farasya para preguntar la verdad de las noticias virales en las redes sociales. No unos pocos son curiosos y le piden a Tasya Farasya que proporcione claridad para que este problema no cause calumnia.

«De repente hubo muchas noticias divorciado Ahmad. No es ¿verdad? «Comentaron a los internautas.

«Choque al ver a alguien que derrame está en un divorcio en la corte», dijo otro.

«Plis sis Tasya abre su voz de que esto no es cierto, por lo que no hay más problemas salvajes que causen calumnias», dijo los internautas.

Anteriormente, una cuenta en X reveló que la supuesta Tasya Farasya supuestamente solicitó el divorcio contra Ahmad Assegaf al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Los internautas afirmaron obtener información de fuentes de confianza, a saber, personas en la corte.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo.

Hasta que se escribió este artículo, todavía no hubo más confirmación de Tasya Farasya y el esposo o el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Para obtener información, Tasya Farasya, o Lulu Farassiya, popular vlogger de belleza, se casaron con Ahmad Assegaf el 18 de febrero de 2018 en el Hotel Indonesia Kempinski, Yakarta.

Este magnífico matrimonio dura 7 días, adoptando costumbres árabes: aplicación inicial, recitación, salpicaduras, contrato de temática amarilla-blanca en el Dharmawangsa, la noche de henna, a la doble recepción.

Recepción de jardín de jardín de color brillante para mujeres, mientras que las noches de estilo real con vestidos de Tex Saverio pesan 50 kg llenos de perlas y motivos de mariposa, además de vestidos de Ivan Gunawan y Tiara Swarovski. Este evento estuvo emocionado debido a su extraordinario lujo, y ahora están bendecidos con dos hijos.