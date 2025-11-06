Se rumorea que tiene una aventura con Hamish Daud, ¿Raisa es amiga de Sabrina Alatas?

Jacarta – Hogares de parejas de celebridades raisa adriana y Hamish Daud lo que siempre se ha conocido como armonioso finalmente ha llegado al final del camino. El 22 de octubre de 2025, Raisa presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Hamish en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Lea también: Divorciado de Raisa, Hamish Daud admite que ha seguido adelante



Esta noticia conmocionó al público, sobre todo porque los dos habían sido considerados durante mucho tiempo una pareja ideal y romántica, su boda incluso se llamó «Día Nacional del Desamor». ¡Vamos, desplázate más!

Sin embargo, en medio del proceso de divorcio, surgió un tema sesgado que arrastró el nombre de una bella chef llamada Sabrina Alatas. La figura de Sabrina de repente se volvió ampliamente discutida después de que las capturas de pantalla de la plataforma Pinterest circularan ampliamente en las redes sociales.

Lea también: Se rumorea que Sabrina Alatas está embarazada, Hamish Daud: He estado…



En la carga, se puede ver un pin de diseño de la casa titulado «Future House» que se dice que está relacionado con Sabrina y las iniciales «HDW», supuestamente en referencia a Hamish Daud Wyllie.

Respondiendo a esta cuestión, Hamish finalmente abrió su voz y brindó una aclaración. Destacó que no existe una relación especial entre él y Sabrina Alatas.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Na Daehoon y Jule se reconcilian en secreto, diferente destino profesional de Sahroni y Uya Kuya en la RPD de RI



De hecho, dijo que Raisa conocía bien a Sabrina, porque estaban en el mismo círculo de amigos.

«Sí, por supuesto que lo sabes. Quiero decir, sí, todos somos amigos», dijo Hamish Daud, en la policía del sur de Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Además, Hamish explicó que conocía a Sabrina y su familia desde hacía una década. Esto demuestra que Hamish Daud ha tenido una buena relación con Sabrina Alatas durante mucho tiempo.

«Es mi amigo desde hace 10 años y su familia es muy buena. Su padre es muy bueno, su madre, su hermano y su hermana. Es una pena que estén en el centro de atención porque sólo son amigos», dijo.

Hamish también dijo que su participación en el proyecto «Future House» se debió únicamente a una solicitud de aportación profesional. Como se sabe que Hamish Daud tiene experiencia como arquitecto, la familia de Sabrina Alatas le pidió ayuda.

«Estuve en el campo de la arquitectura durante 15 años antes de dedicarme al entretenimiento. Así que me invitaron allí para brindar asistencia y brindar aportes creativos, aportes de Pinterest», explicó.

Lamentó que la carga fue luego malinterpretada por el público. Hamish Daud también se sintió mal por Sabrina Alatas y su familia por este caso viral.