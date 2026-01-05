Se rumorea que Park Bo Gum es del mismo sexo, una publicación viral provoca una gran reacción de los Knetz

VIVA – No Parque Bo Gum está siendo ampliamente discutido nuevamente en las redes sociales de Corea del Sur. Esta vez, la atención del público se centró en el delicado tema de la orientación sexual del actor luego de que una publicación viral provocara una gran reacción entre los internautas. Esta publicación se convirtió en un tema candente de conversación porque decía que se rumoreaba que Park Bo Gum era un amante gay.

Lea también: ¡En armas! Los extras de Cuando la vida te da mandarinas admiten que fueron tratados abusivamente en los lugares de rodaje



Apareció una publicación anónima que decía que el actor con las iniciales «PBG» era un amante del mismo sexo, y luego el público inmediatamente sospechó que esta figura era Park Bo Gum. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: 8 últimos dramas coreanos de JTBC listos para emitirse: está Soong Jong Ki y Park Seo Joon



Según los informes, la publicación ha sido vista más de 220 mil veces. El autor afirma que este tema es «conocido en ciertas comunidades» desde hace mucho tiempo y se considera contrario a la imagen de Park Bo Gum, quien es conocido por ser educado, cálido y tener buena personalidad en público.

En el contenido de la publicación, se afirma que Park Bo Gum es descrito como alguien que tiene un lado femenino en la vida cotidiana, desde su forma suave de hablar hasta su actitud alegre cuando está con sus amigos, según informó Koreaboo. De hecho, el autor compara este estilo con el de otras figuras públicas que se caracterizan por ser expresivas. Sin embargo, esta afirmación no va acompañada de pruebas concretas y sólo se basa en rumores.

Lea también: Siempre una buena persona en el mundo de la actuación, así luce el verdadero personaje de Park Bo-gum en la vida real



La carga inmediatamente provocó reacciones encontradas entre los internautas. Algunos cuestionan el propósito de difundir este tema, porque según ellos la orientación sexual de una persona no es algo que deba cuestionarse. Muchos enfatizaron que incluso si los rumores fueran ciertos, no causarían ningún problema siempre que no dañaran a otras personas.

Varios comentarios también afirmaron que rumores similares habían estado circulando durante unos 10 años, e incluso se consideraban viejos chismes que ya no eran relevantes. Hay internautas que afirman haber oído hablar de este tema en el pasado, pero lo consideran trivial y no vale la pena darle mucha importancia.

Por otro lado, también hay internautas que destacan la industria del entretenimiento coreana en general, diciendo que la diversidad de orientaciones sexuales en el mundo del entretenimiento no es sorprendente. Creen que el público debería centrarse más en el trabajo y los logros del actor que en su vida personal.