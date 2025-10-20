Se rumorea que Louis van Gaal se unirá a la selección nacional de Indonesia, pero solo quiere entrenar a una selección nacional de alto nivel.

VIVA – No Luis van Gaal vuelve a estar en el punto de mira del mundo del fútbol. El holandés, que hoy tiene 74 años, afirmó que estaba listo para volver a entrenar a la selección nacional tras ser declarado completamente recuperado del cáncer.

Curiosamente, Van Gaal ahora está vinculado con el puesto de entrenador Equipo Nacional Indonesia, puesto que Patrick Kluivert acababa de abandonar tras la no clasificación de Garuda Copa del Mundo 2026.

En términos de reputación, Van Gaal es claramente mucho más llamativo sobre el papel. Ha dirigido clubes de élite como el Ajax Amsterdam, Barcelona, ​​Bayern Munich y Manchester United. A nivel internacional, Van Gaal también logró llevar a la selección holandesa al tercer puesto en el Mundial de 2014.

El estado de salud de Van Gaal se ha convertido en una preocupación mundial. Mientras entrenaba a Holanda en 2021, se sabía que dirigía el entrenamiento en silla de ruedas porque estaba en tratamiento por cáncer de próstata.

Pero ahora, el mítico técnico confirma que se ha recuperado totalmente y se siente preparado para volver al campo verde.

«Hace dos años (2023) me sometí a varias operaciones y en ese momento mi estado era muy malo», dijo Van Gaal, citado por ESPN.

«Pero todo va bien. Me hago controles cada pocos meses y todo va bien. Estoy cada vez más sano».

Según un informe de ESPN, Van Gaal está más interesado en entrenar a la selección que al Club. Entrenar a la selección nacional se considera más liviano porque solo está activo durante las pausas internacionales, mientras que entrenar a un club requiere un trabajo intenso todos los días.

«Van Gaal destacó poco interés en volver al Club. Sin embargo, dijo que entrenar a una selección nacional de alto nivel podría tentarlo», escribió ESPN.

La pregunta es, si Selección Nacional de Indonesia ¿En la categoría de “selección nacional de alto nivel” que podría interesar a Van Gaal?

PSSI Probablemente respondería que sí. La federación indonesia de fútbol está mejorando agresivamente y se ha fijado un objetivo ambicioso: clasificarse para la Copa del Mundo de 2030.

Si Van Gaal está realmente interesado, Indonesia tiene la oportunidad de contar con un entrenador de talla mundial y una experiencia extraordinaria. Sin embargo, el PSSI también tiene que ser realista: la edad y la condición física de Van Gaal podrían ser una bomba de tiempo si no se manejan con cuidado.