Se rumorea que está divorciado, ¡eche un vistazo a la casa de lujo diseñada por Hamish Daud para Raisa en Bali que pone celosos a los internautas!

Jacarta – La cuestión de la ruptura familiar Hamish Daud Y raisa está siendo ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales. Se dice que Raisa solicitó recientemente el divorcio ante el Tribunal Religioso. El tema de la ruptura matrimonial del cantante de Serba Salah comenzó con comentarios del usuario de redes sociales @valen_tine_02 quien afirmó haber obtenido información de una fuente confiable.

«Esto está realmente arreglado. Raisa acaba de solicitar (el divorcio). Eso es realmente A1», comentó la cuenta.

Los internautas también lamentaron la ruptura de su matrimonio. De hecho, bastantes de ellos recordaron su viaje amoroso hasta aterrizar en el altar en 2017.

Al preguntar sobre su viaje amoroso, resulta que Hamish Daud una vez puso celoso al público por su actitud hacia su esposa. Una de ellas es una casa residencial construida en Bali en 2020.

Se sabe que Hamish estuvo directamente involucrado en la construcción de la casa, incluido el diseño de la casa.

«Completamos la construcción de nuestra primera casa hoy. ¡Una casita linda y divertida! Justo lo que queríamos. Gracias a todos los que ayudaron en el proceso de construcción, incluido el equipo. @altar_studio. Gracias balinesa, porque siempre nos has mantenido a mí y a mi familia. Está muy embarazada la vuelta a Bali”, escribió Hamish Daud independiente de sus cuentas de Instagram.

Entonces, ¿cómo es el retrato de la casa donde viven los dos en Bali? ¡Aquí está el resumen!

Todo blanco

En su carga, se puede ver que la casa que Hamish construyó para Raisa y su hija está dominada por el blanco, visible desde el frente de la casa y la pintura en el interior de la casa.

Un hogar que se siente fresco

Si nos fijamos en el diseño interior, se puede ver que ambos optaron por utilizar vidrio ancho en todos los rincones de la casa, como en la zona del balcón y el frente de la casa. La casa también está equipada con un balcón que da directamente a la vista de los árboles en el patio de la casa. La residencia de Hamish y Raisa en Bali también luce hermosa porque está llena de árboles con sombra y plantas verdes.

Baño sofisticado

Para el diseño del baño, Raisa y Hamish optaron por utilizar detalles de mármol marrón en las paredes. El baño también está equipado con ducha. No sólo eso, Hamish Daud también mostró la sofisticación del inodoro en su baño. Dijo que el asiento del inodoro tiene un modo de asiento con calefacción que hace que cualquiera que se siente allí se sienta cálido. No sólo eso, el baño también tiene tecnología que puede abrirse automáticamente cuando alguien se acerca.