Se rumorea que es fan del mismo sexo, las fotos del período de citas de Park Bo Gum antes de su debut se volvieron virales.

VIVA – Popular actor surcoreano Parque Bo Gum De repente se convirtió en un tema candente de conversación en las comunidades coreanas en línea después de que reaparecieran al público fotos de su pasado antes del debut. Este retrato muestra a Park Bo Gum cuando todavía era un adolescente y estaba en una relación romántica, mucho antes de ser conocido como la gran estrella que es ahora. Esta foto surgió luego de los rumores de que el actor era acusado de ser un amante gay.

Lea también: Se rumorea que Park Bo Gum es del mismo sexo, una publicación viral provoca una gran reacción de los Knetz



Según una publicación que fue ampliamente discutida en el foro TheQoo, las fotos supuestamente fueron subidas por el ex amante de Park Bo Gum en su blog personal en el pasado. En ese momento, Park Bo Gum aún no había debutado como actor y todavía vivía la vida de un estudiante común y corriente. Esto es lo que hace que muchos internautas consideren la subida como un recuerdo personal normal, no como un escándalo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: ¡En armas! Los extras de Cuando la vida te da mandarinas admiten que fueron tratados abusivamente en los lugares de rodaje



En las fotos que circulan, se ve a Park Bo Gum y su novia realizando actividades simples como una típica pareja de adolescentes. Desde celebrar el Día del Pepero con regalos hechos a mano, comer juntos en un restaurante, hasta fotos casuales que solo muestran la mano de tu amante. Todo el retrato rezuma la inocente y dulce sensación del primer amor.

También se afirmó que su relación duró bastante tiempo, desde la secundaria hasta la secundaria. Esto refuerza aún más la impresión de que estas fotografías son una documentación sincera del viaje del amor adolescente. Muchos internautas piensan que Park Bo Gum luce muy enamorado en las fotos, con una expresión cálida y una sonrisa natural.

Lea también: 8 últimos dramas coreanos de JTBC listos para emitirse: está Soong Jong Ki y Park Seo Joon



Las reacciones de los internautas estuvieron dominadas por la admiración y la envidia. En lugar de críticas, los comentarios que aparecieron fueron positivos y en broma. Algunos internautas escribieron comentarios como: «Imagina que tu exnovio es Park Bo Gum», e incluso llamaron a las fotos una versión real de la «ambiente de lanzamiento duro», un término generalmente utilizado para parejas que muestran abiertamente su relación en las redes sociales.

Curiosamente, a diferencia de muchos otros rumores de citas entre celebridades que suelen generar controversia, la aparición de estas fotos no provocó reacciones negativas. La mayoría de los internautas coinciden en que esta relación ocurrió antes de que Park Bo Gum se convirtiera en una figura pública, por lo que es completamente parte de su vida personal.