Se rumorea que es cercana a Ridwan Kamil, se revela la identidad de la mujer con las iniciales A: no es una figura cualquiera

Jacarta – Cuestiones que acompañan al proceso de divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya volvió a desviarse en una dirección inesperada. Después de que los nombres Lisa Mariana y Safa Marwah aparecieran por primera vez en el centro de atención, ahora ha surgido una mujer con las iniciales A que se dice que tuvo una relación con el exgobernador de Java Occidental. ¿Es verdad?

La aparición de esta misteriosa mujer se suma a la larga lista de figuras asociadas con la agitación en la casa de Ridwan Kamil. Esta cuestión surgió en medio del proceso legal de divorcio en curso en el Tribunal Religioso de Bandung, tras una demanda presentada por Atalia Praratya a finales de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La revelación sobre la figura con las iniciales A fue hecha por primera vez por la celebridad de Instagram Safa Marwah. En su declaración, Safa dijo que la mujer no era una persona común y corriente, sino una figura que tenía una clara trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Safa contó la historia de cómo esta mujer la contactó por primera vez. La interacción comenzó con un comentario en Instagram cuando Safa estaba con Lisa Mariana.

«Estaba jugando con Lisa hace dos meses, la niña comentó en Instagram, ‘también jugué con él (RK)'», dijo Safa Marwah, citando la transmisión de Intense Investigation en YouTube, el lunes 5 de enero de 2026.

Safa admitió que al principio no respondió realmente a la confesión. Eligió responder brevemente sin indagar más. Sin embargo, con el paso del tiempo, Safa empezó a revelar poco a poco la identidad de la mujer de iniciales A. Según ella, esta mujer estaba involucrada en el mundo del modelaje y era conocida en ciertos círculos.

«Me acaba de decir que él también solía estar conmigo», dijo Safa.

«Modelo de revista para adultos», añadió, confirmando la profesión de la mujer.

No sólo sobre los antecedentes profesionales, Safa también se refirió a la forma de relación que supuestamente existe entre la mujer y Ridwan Kamil. Por la historia que escuchó, Safa sospechó que su relación no se limitaba a la amistad.

«Tal vez estén relacionados, tal vez estén saliendo, no sé qué», supuso.

«Sí (citas) dijo», añadió Safa.

Aunque no hay pruebas concretas, Safa destacó que la figura de una mujer con las iniciales A realmente existe. Dijo que la mujer trabajaba como celebridad y modelo, no como una cuenta falsa o ficticia.