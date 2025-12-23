Se rumorea que en Pescara, Federico Barba admite que extraña a su familia en Italia

Bandung, VIVA – Rumores de una mudanza Federico Barba a Italia sigue acompañando el viaje Persib Bandung antes de abrir mercado de fichajes. En medio de especulaciones que lo vinculan con el club de la Serie B, PescaraEl defensa italiano optó por estar abierto pero aún contenido.

Lea también: Bojan Hodak elogia la flexibilidad de Eliano Reijnders en muchas posiciones: simplemente no puede ser portero



Barba admite que está en una etapa que no es fácil, sobre todo después de pasar por problemas de salud y el distanciamiento de su familia. Sin embargo, enfatizó que su enfoque profesional actual todavía está completamente centrado en Persib.

En medio de los torrenciales rumores sobre traspasos, Federico Barba destacó que su principal prioridad en este momento sigue siendo defender a Persib Bandung. Sin embargo, no negó su añoranza por su familia y el ambiente en Italia.

Lea también: Bruno Fernandes lesionado, Amorim: MU no será descuidado en el mercado de fichajes de enero





Federico Barba, defensa de Persib Bandung

«No lo sé ahora porque la ventana de transferencia aún no se ha abierto. Pero, para ser honesto, extraño a mi familia y estoy entrando en un período complicado», dijo Barba cuando fue recibido por un equipo de medios en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el martes 23 de diciembre de 2025.

Lea también: Dijo Federico Barba tras creer que era Bojan Hodak como capitán de Persib



El defensa de 32 años regresó previamente a Italia el pasado mes de noviembre para recuperarse tras sufrir dengue. Este período, según él, fue uno de los más difíciles de su carrera.

«Estuve enfermo, fui al hospital y no fue fácil. Pero ahora sigo aquí, sigo siendo jugador de Persib y estoy dando todo lo que puedo», dijo Barba.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de recibir una oferta de Pescara, Barba optó por ser realista. Destacó que no puede tomar ninguna decisión porque el mercado de fichajes no se ha abierto oficialmente.

«En este momento no lo sé porque la ventana de transferencias aún no ha comenzado. Estoy en un período que no es fácil, para ser honesto», dijo.

Aunque admitió que fue un momento difícil cuando tuvo que regresar a Indonesia después de regresar a Italia, Barba aseguró que estas condiciones no interfirieron con su compromiso en el campo. Destacó que todavía está tratando de dar lo mejor a Persib.

«Me gustas, me gusta la afición, me gusta todo. No sé qué pasará, sólo estoy centrado en lo que pasará ahora», concluyó.