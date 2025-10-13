Se revisarán las normas cambiarias para los resultados de las exportaciones, Purbaya: el presidente lo anunciará

Jacarta – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que su partido no descarta la posibilidad de revisar regla pregunta Ingresos en divisas provenientes de exportaciones (DHE), en consonancia con los planes del presidente Prabowo de evaluar también este asunto.

Él dijo, evaluación El Reglamento Gubernamental (PP) Número 8 de 2025 sobre Divisas provenientes de Ingresos de Exportación (DHE) de Recursos Naturales (SDA) será implementado por el gobierno.

Aunque Purbaya admitió que no podía confirmar si esto se haría en el futuro. revisión sobre estas reglas.

«Las (reglas) DHE se revisarán nuevamente. No sé si se revisarán más tarde», dijo Purbaya en la zona del puerto de Tanjung Priok, en el norte de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, NUESTRA APBN edición de septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El Ministro de Hacienda admitió que este paso en la evaluación de la normativa del DHE tenía como objetivo profundizar en su impacto en la mejora reservas de divisasque según él no se ha visto significativamente.

«Parece que los resultados no han tenido realmente un impacto en la cantidad de nuestras reservas de divisas. Por lo tanto, probablemente se volverá a examinar el BI», afirmó.

Aunque estuvo entre los ministros que participaron anoche en una reunión sobre este asunto, Purbaya no quiso hablar mucho sobre el plan de evaluación de políticas del DHE. Sólo dijo que los detalles sobre las regulaciones del DHE sólo se anunciarán de acuerdo con la decisión del Presidente Prabowo.

«Lo discutirán nuevamente. Que el presidente lo anuncie más tarde, eso no lo entiendo», dijo.

Para información, PP núm. 8/2025 sobre Ingresos en Divisas por Exportaciones (DHE) de Recursos Naturales (SDA), que entró en vigor el 1 de marzo de 2025, tiene como objetivo optimizar la gestión del DHE SDA para que contribuya más a la economía nacional.

Anteriormente, el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que Prabowo quería ver la efectividad y el impacto de esta política en las reservas adicionales de divisas.

«Así que discutimos la evaluación del alcance de la efectividad y el impacto de la implementación de DHE», dijo Prasetyo después de la reunión del domingo 13 de octubre de 2025 por la noche.