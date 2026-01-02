Se reveló que Zohran Mamdani utilizó el Corán histórico al prestar juramento

VIVA – Alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdaniprestó juramento el miércoles por la noche antes del Año Nuevo 2026. Durante el proceso de juramento del cargo el miércoles a la medianoche, hora local, se reveló que Mamdani utilizó un Corán de cientos de años.

Este momento marcó la primera vez que un alcalde de Nueva York prestó juramento utilizando el libro sagrado islámico, además de confirmar una nueva línea de la historia de la ciudad. La selección del Corán histórico utilizado en la procesión de juramento de Zohran Mamdani está en el centro de atención. Porque esto refleja la existencia de una comunidad musulmana que ha vivido y desarrollado durante mucho tiempo en la ciudad más grande de Estados Unidos.

Tres coranes utilizados por Mamdani

Según la página de noticias AP, durante la procesión de juramento del cargo en la estación de metro, Mamdani colocó su mano sobre dos de los primeros Corán de su abuelo y un Corán pequeño que se cree que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Este pequeño Corán forma parte de la colección. Centro Schomburg para la investigación de la cultura negra cortesía de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Según Hiba Abid, curadora de estudios islámicos y de Oriente Medio de la biblioteca, el Corán simboliza la diversidad y amplitud de la comunidad musulmana en Nueva York.

«Su tamaño puede ser pequeño, pero este Al-Qur’an reúne elementos de fe e identidad en la historia de la ciudad de Nueva York», dijo Abid.

Mientras tanto, en la siguiente ceremonia de inauguración en el Ayuntamiento el primer día del nuevo año, Zohran Mamdani utilizó el Corán de su abuelo y su abuela. El equipo de campaña no ha proporcionado más información sobre la reliquia familiar.

El manuscrito del Corán utilizado proviene de la colección de Arturo Schomburg, un historiador negro de ascendencia puertorriqueña conocido por documentar las contribuciones globales de los afrodescendientes. Aunque no se sabe exactamente cómo obtuvo Schomburg el Corán, los investigadores creen que estaba relacionado con su interés en la relación histórica entre el Islam y la cultura negra en Estados Unidos y África.

En contraste con los lujosos manuscritos religiosos normalmente asociados con la nobleza o la élite, este Al-Corán parece simple. La portada es de color rojo oscuro con una mínima decoración floral, escrita en tinta negra y roja. La escritura del interior es clara y fácil de leer, lo que indica que este libro fue creado para el uso diario, no solo para una exhibición ceremonial.