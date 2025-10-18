Se reveló que Thom Haye jugó Persib vs PSBS aún con heridas y lágrimas

VIVA – Mediocampista persib bandung, Thomas Hayeadmitir el fracaso Equipo Nacional El avance de Indonesia hacia la Copa del Mundo de 2026 todavía le resulta doloroso.

Las grandes esperanzas de Garuda de aparecer en el mayor evento futbolístico del mundo se desvanecieron después de terminar sólo en el último lugar del Grupo B en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 en la zona asiática.

Bajo la tutela de Patrick Kluivert, Indonesia no pudo competir con Arabia Saudita e Irak. En los dos últimos partidos, Haye y sus amigos perdieron 2-3 ante Arabia Saudita y 0-1 ante Irak.

«Tengo que decir que estos últimos días han sido muy difíciles», dijo Haye en una entrevista tras el PSBS Biak vs. Persib Bandung en la continuación de la Superliga 2025/26, sábado 17 de octubre de 2025, según cita la cuenta del Partido de la Liga 1.

Según él, la derrota no sólo fue decepcionante, sino que también dejó profundas heridas. Sin embargo, el jugador holandés intenta mirar hacia el futuro y seguir jugando a nivel de clubes.

«Duele mucho, pero por otro lado, la mejor manera de despejar la cabeza es estar en el campo a jugar», afirmó.

Haye, que lloró tras el partido contra Irak, intentó disipar su decepción a través de su actuación en el campo con Persib. Parecía lleno de entusiasmo y ayudó a Maung Bandung a ganar 3-0 al PSBS Biak.

«Entonces creo que me habría dicho a mí mismo: disfrutaré jugando, olvidaré todo, y creo que lo hice», dijo el jugador de 29 años.

Aunque no marcó, Thom Haye fue nombrado mejor jugador del partido. Su constante actuación hizo pensar al público que Haye estaba empezando a encontrar la calma nuevamente después de momentos difíciles juntos. Selección Nacional de Indonesia.

La persistencia de Haye es un ejemplo de cómo los jugadores de Garuda intentan recuperarse después de fracasar en la clasificación. Ahora, su atención se ha centrado en fortalecer sus respectivos clubes a la espera de la nueva era de la selección nacional de Indonesia tras la marcha de Patrick Kluivert.