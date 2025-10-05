Se reveló que Tasya Farasya se mudó rápidamente de Ahmad Assegaf, me pregunto que parecía feliz

VIVA – Figura pública y un famoso influencer de belleza, Tasya farasyaÚltimamente en el foco público después del proceso de divorcio con su esposo, Ahmad assegaf. A pesar de que el hogar estaba al límite y solo entró en un juicio, Tasya mostró una dureza extraordinaria mientras se sometió a sus actividades profesionales en su totalidad, incluso impresionado muy feliz.

Leer también: Más popular: Bedu pidió no ser acorralado, Tasya Farasya respondió la posibilidad de referirse



Esta hermana gemela Tasyi Athasyia incluso regresó de Dubai después de cumplir con la invitación de un producto de belleza internacional. En medio del ajetreo y la presión enfrentados, Tasya Farasya no dudó en compartir las claves secretas detrás de su actitud positiva y entusiasmo.

En un tono relajado, la madre de dos hijos reveló los consejos de movimiento que ella vivió.

Leer también: Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de referirse a Ahmad Assegaf, la respuesta de Tasya Farasya se entretuvo



«Camina. Sigue adelante, ¿verdad? El idioma indonesio está en funcionamiento», dijo Tasya Farasya, citando espectáculos de YouTube, domingo 5 de octubre de 2025.

Luego agregó que la clave principal que lo hizo mantenerse fuerte era continuar viviendo la vida y confiar en el poder de la oración.

Leer también: Tasya Farasya Sube fotos con un chico en el medio del proceso de divorcio, internautas: ¡Esto es gas!



«Solo camina, solo camina y reza», concluyó con una sonrisa.

Este reconocimiento pareció confirmar que Tasya eligió mantenerse enfocado en su carrera y sus hijos en lugar de disolverse en tristeza.

La demanda de divorcio presentada por Tasya Farasya contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025 se convirtió en un golpe para muchas partes, considerando que esta pareja era conocida como una de las parejas famosas que siempre parecían armoniosas y lejos del tema inclinado.

Se casaron el 17 de febrero de 2018 con una magnífica celebración y habían sido bendecidos con un par de hijos, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.

La audiencia inaugural, que se celebró en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA South Yakarta) el miércoles 24 de septiembre de 2025, la mediación programada que desafortunadamente puso fin a un punto muerto o fracasó.

A través de su asesor legal, Tasya Farasya reveló que sus problemas domésticos se centraron en la disputa continua que ya no existía la esperanza de referencia.

Además, se reveló la demanda que involucra un tema sorprendente, a saber, la supuesta malversación de malversación de la malversación de fondos financieras de Tasya Farasya por Ahmad Assegaf, quien luego se desempeñaba como Jefe de Finanzas (CFO).