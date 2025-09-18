VIVA – Rompas el misterio del cuerpo que se encuentra en el tronco del auto Tesla que pertenece al cantante de R&B D4VD respondió. Según el examen de las autoridades, el cuerpo fue identificado como una niña de 15 años que fue reportada como desaparecida el año pasado en el condado de Riverside.

La Oficina de Examen Médico del Condado de Los Ángeles anunció el miércoles que el cuerpo era el Rivas Celeste de 15 años, que fue reportado como desaparecido el 5 de abril de 2024, según la oficina del condado de Sheriff Riverside. No se ha anunciado la causa de la muerte, pero su muerte se considera un caso de asesinato.

Lanzando la página de LA Times, jueves 18 de septiembre de 2025, el cuerpo de Rivas que había podrido se encontró severamente en un vehículo en Hollywood Tow el 8 de septiembre, después de que el automóvil fue detenido, según la policía de Los Ángeles. Alguien olió el olor desagradable del automóvil y llamó a un detective para investigar a la ubicación de almacenamiento del vehículo.

Basado en los resultados de búsqueda del Partido Warjib, el Tesla se registró en nombre de un músico de 20 años, D4VD, con el nombre original de David Anthony Burke. Según las autoridades, cuando se encontró el cuerpo, el cantante estaba en una gira.

El médico forense dijo que Rivas tenía un tatuaje en el dedo índice correcto que decía «shhh …» y una mujer que afirmaba ser su madre contactó a TMZ, afirmando que el cuerpo era su hija. La última foto de Burke también muestra el tatuaje «shhh» en su dedo índice derecho. Un programa programado el miércoles fue cancelado.

Para obtener información, David Anthony Burke creció en Houston, Texas, y ha colaborado con músicos como Uchis, Hyunjin de Stray Kids, Laufey y 21 Savage. También hizo las canciones temáticas para el juego Fortnite y tiene varias canciones que ingresan a las escaleras de Billboard Hot 100.

La fuente de la policía que conoce el caso dijo que el automóvil fue abandonado en Hollywood Hills cinco días antes de ser detenido finalmente. Mientras tanto, según la oficina de examen médico, cuando se descubrió que Rivas llevaba un tubo superior y leggings negros cortos, con cabello negro ondulado, pendientes pequeños y pulseras de cadena de metal amarillo.

«La víctima fue encontrada en una podredumbre severa en un vehículo. Parecía haber muerto en un vehículo durante mucho tiempo antes de que finalmente se encontrara», el comunicado de la oficina de examen médico.

Las autoridades aún no han transmitido si Rivas había tenido contacto previo con el cantante de R&B. Pero según las autoridades, Burke cooperó con la policía. Está programado para aparecer en el Teatro Griego el sábado y está programado para aparecer en el Museo Grammy el 24 de septiembre. Relacionado con este último caso, el portavoz de Burke no ha comentado.