Se reveló que 25 miembros del DPRD de Java Occidental eran solo un diploma de escuela secundaria

Bandung, Viva – En medio de la atención pública sobre la calidad de los representantes de las personas, el hecho se reveló que 25 de los 120 miembros del Consejo Representativo Regional de Java Occidental (Java Occidental) solo tenían un diploma de escuela secundaria (SMA) o equivalente. Este fenómeno está sobresaliendo de los datos oficiales de la Comisión Electoral de Java Occidental (KPU).

«Nuestros datos seleccionados de datos muestran que hay 25 personas de 120 Miembros de DPRD de Java Occidental Que solo adjunta un diploma de escuela secundaria «, dijo el miembro de la KPU de Java Occidental, Adie SapuTro, cuando se confirma, el sábado (28/09/2025).

Según ADIE, la condición no es una violación de las reglas. En términos de regulación, el requisito mínimo de educación para nominarse como miembros legislativos es solo graduados de secundaria o equivalente.

El presidente de la KPU de la Java Occidental, Ummi Wahyuni, acompañado por varios comisionados dio un comunicado de prensa sobre la organización de las elecciones locales simultáneas de 2024 en Bandung, el jueves 28 de noviembre de 2024.

«De hecho, en las reglas no hay prohibición. Al menos un diploma de escuela secundaria es suficiente. Existe la posibilidad de que realmente tengan educación superior, pero solo entregan diplomas de secundaria durante el registro», agregó.

Aunque legalmente legítimo, este hecho plantea el debate en la comunidad con respecto a la calidad y capacidad de los representantes del pueblo sentado en los escaños parlamentarios. Sin embargo, la KPU asegura que todos los candidatos legislativos elegidos hayan pasado por el proceso de verificación de acuerdo con los procedimientos y reglamentos aplicables. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)