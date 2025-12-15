Se reveló la última carga de Atalia Praratya antes del divorcio, aparentemente estaba deseando…

Bandung, VIVA – Noticias impactantes provienen de Atalia Praratya quien demandó a su marido por divorcio Ridwan Kamil. Antes de que se revelara esta noticia, Atalia Praratya hizo una carga muy divertida sobre sus actividades fuera del horario laboral.

Lea también: El viaje amoroso de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, 29 años de matrimonio, termina en una demanda de divorcio



Atalia Praratya parece estar disfrutando de su tiempo viendo la película Rather Laen 2 en el cine. No solo, estuvo acompañado por varias personas a la vez, lo que hizo que la atmósfera de visualización fuera aún más agradable. ¡Vamos, desplázate más!

Después de ver la película, Atalia Praratya fue inmediatamente a buscar comida. No en un restaurante elegante, en realidad apunta al arroz frito de comida callejera como menú de cena.

Atalia Praratya reveló que aunque había muchas opciones de comida deliciosa ante sus ojos, ella solo quería arroz frito.

Lea también: La serie de controversias de Ridwan Kamil en 2025: casos de corrupción, trampa y divorcio



«No quiero mucho té. Sólo quiero arroz frito», dijo Atalia Praratya, citando un vídeo en su Instagram, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Su deseo de comer arroz frito aparentemente surgió de la película Agak Laen 2 que acababa de ver.

Lea también: Esta semana se celebrará el primer juicio de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya



«Sólo porque vi el arroz frito en la película AGAK LAEN 2, terminé viéndolo en vivo con un grupo de artistas nasgor», escribió.

Atalia Praratya demanda el divorcio de Ridwan Kamil



La moto personalizada de Ridwan Kamil como regalo a Atalia Praratya

La pareja de figuras públicas ahora está entrando oficialmente en el proceso legal de divorcio después de que Atalia Praratya presentara una demanda de divorcio en el Tribunal Religioso de Bandung (PA).

El Tribunal Religioso de Bandung ha confirmado la existencia de la demanda de divorcio. Se dice que el caso de divorcio ha sido registrado oficialmente y actualmente está entrando en la etapa de juicio inicial.

Se sabe que la demanda de divorcio fue presentada directamente por Atalia Praratya a través de su abogado hace algún tiempo, por lo que el proceso legal avanza según el mecanismo aplicable.

El secretario de la Autoridad Palestina de Bandung, Dede Supriadi, confirmó que la agenda de la primera sesión está programada para un futuro próximo.

«La información es correcta, el caso ha sido presentado y el juicio comenzará esta semana», dijo Dede cuando fue confirmado, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Aunque han confirmado el calendario para el juicio inicial, el tribunal aún no está dispuesto a revelar más información sobre el fondo de la demanda presentada ni el número de caso registrado. Esto se hace para proteger la privacidad de las partes involucradas en el caso familiar.