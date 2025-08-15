Se reveló, la razón por la cual Raffi Ahmad e Irfan Hakim estaban ocultando la enfermedad de MPOK Alpa del público.

Yakarta, Viva – Comediante y presentadora Nina Carolina Alias MPOK ALPAMurió esta mañana, viernes 15 de agosto de 2025. MPOK ALPA murió A la edad de 38 años, debido al cáncer que sufrió.

Leer también: Ocultar cáncer de 3 años, MPOK ALPA ha estado usando WIG?



La noticia fue revelada directamente por sus compañeros de trabajo, Raffi Ahmad Y Irfan hakim Por la mañana para su programa (FYP) en la televisión. Se sabe que MPOK ALPA ha estado luchando contra el cáncer durante tres años. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Durante este tiempo no quería molestarse, por lo que siempre asignó el cáncer», dijo Raffi, dijo Viva.

Leer también: Capítulo de Anwar descargando la última promesa de MPOK Alpa antes de la muerte



Según Irfan Hakim, Mpok Alpa respiró el último a las 08.15 WIB. Irfan también dijo que, cuando estaba embarazada de gemelos nacidos en 2024, el fallecido había luchado contra el cáncer que tenía.

«Eh, ya que desde el embarazo está embarazada de los gemelos. Entonces, ¿qué es? Debe someterse a un tratamiento, pero tal vez no sea tan pesado como otros pacientes», dijo Irfan Hakim.

Leer también: Irfan Hakim reveló que MPOK Alpa tuvo tiempo de ir y venir a Malasia para recibir tratamiento



Añadió Irfan, la lucha de MPOK ALPA se estaba volviendo más pesada después de dar a luz.

«Después de dar a luz, el tratamiento suficiente, la dosis es bastante difícil para esta enfermedad», dijo.

Raffi Ahmad también estuvo de acuerdo con las palabras de Irfan Hakim. Según el esposo de Nagita Slavina, MPOK ALPA ha estado con cáncer durante mucho tiempo. Sin embargo, Raffi reveló que estaba prohibido decirle a cualquiera.

«MPOK es hace mucho tiempo, por lo que no podemos decirle a nadie, porque el fallecido mismo durante su vida, dos años, tres años, contra el cáncer», dijo Raffi en la funeraria de la fallecida en Jagakarsa, sur de Yakarta.

Además, Raffi explicó que no había intención de cubrir la condición real de MPOK ALPA. Pero el difunto y su familia le advirtieron que mantuviera esto en secreto.

«No es que nos cubra, pero de la familia y Nina tampoco quieren decirle a nadie. Pero hemos estado sosteniendo este secreto durante dos años», dijo.

«Y seguimos apoyando a MPOK ALPA para que cuide, el tratamiento, hasta que regrese a Malasia. El punto es que», agregó Irfan Hakim.