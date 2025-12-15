Se reveló la razón por la cual Nagita Slavina adoptó a Lily, resulta estar relacionada con su pasado…

Jacarta – Vida familiar Rafi Ahmad Y Nagita Slavina No siempre escapa a la atención del público, incluido el motivo por el cual el artista adoptó a una niña que familiarmente se llama Lily.

Como madre de dos niños, resulta que Nagita Slavina hace tiempo que desea tener una niña. También dijo que el deseo de adoptar un niño le había pasado por la cabeza desde el comienzo de su matrimonio con Raffi Ahmad. ¡Vamos, desplázate más!

«Al principio, cuando me casé, siempre le decía a Raffi: ‘Mi sueño es que mi último hijo sea adoptado'», dijo Nagita Slavina, citando el vídeo de TikTok @oishiyna, del lunes 15 de diciembre de 2025.

Cuando Nagta Slavina expresó su deseo, Raffi Ahmad no respondió muy bien. Al principio, Sultan Andara no pensó en adoptar un niño. Prefiere centrarse primero en tener hijos biológicos.

«Pero Raffi nunca dijo que sí, dijo que es como si no hubiera pensado en eso, no creo que simplemente tengamos nuestros propios hijos», continuó Nagita.

Aun así, Nagita Slavina nunca enterró su sueño de adoptar un niño, incluso tenía una idea de cuándo podría hacerse realidad este deseo. Nagita también admitió que había planeado hace mucho tiempo adoptar un niño cuando tuviera cuatro años y dos o tres hijos biológicos.

«Ese se ha convertido en mi sueño. Cuando tenga tres hijos, tenga dos hijos, cuando tenga 40 años, quiero adoptar un niño así», explicó.

Luego, el destino llevó a Lily a la vida de la familia de Raffi y Nagita. Sin embargo, cuando Lily llegó por primera vez, Gigi admitió que no tenía ninguna expectativa. Ni siquiera invitó específicamente a Raffi a adoptar al pequeño bebé.

«La primera vez que vino Lily no esperaba nada. No esperaba nada y no le pedí a Raffi que se hiciera rico, solo ocupémonos de ello, seamos su hermana pequeña», dijo.

Sin embargo, Raffi Ahmad trajo una sorpresa. Un día, inesperadamente, Raffi expresó su deseo de cuidar juntos a Lily.