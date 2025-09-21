Se reveló, había 5 clubes atrapados en el Real Madrid en el reclutamiento de Dean Huijsen

VIVA – Dean Huijsen Entonces el nuevo reclutamiento Real Madrid quien llamó la atención. El defensor de 20 años se unió a Bournemouth Con un valor de transferencia de £ 50 millones o alrededor de Rp1.1 billones, al tiempo que lo convierte en el defensor más caro en la historia de Los Blancos.

Huijsen une un contrato de cinco años en el Santiago Bernabéu. Antes de estar ausente debido a la suspensión cuando Madrid ganó sobre Espanyol, siempre ha sido titular en cada partido de esta temporada.

A pesar de muchos rumores sobre su futuro, Huijsen finalmente eligió a Madrid. El agente, Ali Barat, reveló a otros grandes clubes que también tuvieron tiempo de atacar.

«Siempre pensamos que vendrá el Real Madrid. Dean es un jugador fantástico y después de dos partidos con el equipo nacional, junio [Calafat] Contáctenos y todo se mueve muy rápido, para ser honesto «, dijo West a los Estados Unidos.

Occidente confirmó que la mudanza a Madrid fue una decisión fácil. «Así es. Cuando llegó Madrid, fue una decisión fácil. Hubo muchos clubes, pero con el Real Madrid, no había duda», dijo.

Chelsea Conviértete en el primer equipo en mostrar interés desde enero pasado. Sin embargo, Bournemouth se negó a liberarlo en ese momento porque la nueva cláusula de lanzamiento estaba activa en el verano.

Además del Chelsea, varios clubes de élite europeos también compiten. «Después de jugar para el equipo nacional español, había alrededor de siete grandes clubes: Bayern [Munich], LiverpoolTottenham, Newcastle. Todos quieren a Dean, para ser honesto «, dijo Occidente.

Ahora, se prevé que Huijsen regrese a comenzar a Xi Madrid contra Levante el martes por la mañana Wib.