Se reveló, esta fue la razón por la que Aisar Khaled fue gritado y fue expulsada por los residentes cuando dio asistencia de inundación en Bali

Bali, Viva – Video de Malasia YouTuber, Khaled AisarGritó para ser expulsado por los residentes al distribuir asistencia de inundación en Bali en un gran centro de atención en las redes sociales.

El momento cosecha una variedad de reacciones: algunas simpatizan con AISAR, algunos también apoyan la actitud firme de los ciudadanos. Ahora, la razón detrás del incidente finalmente fue revelada. Desplácese para obtener más información sobre la información, ¡vamos!

En el video que también se cargó en su Instagram personal, se vio a Aisar canalizando la asistencia cuando un hombre de repente se le acercó con voz alta.

«No existan aquí. La gente está limpiando, usted hace atascos de tráfico. Vete, ve,», dijo el hombre el sábado 20 de septiembre de 2025.

Muchos ciudadanos se preguntan por qué la acción social que debería ser noble en realidad conduce a la expulsión.

Causas del caos

Un activista social llamado Muhammad Rizal Ramadhan, que también está en Bali en el contexto de una acción humanitaria, dio una explicación. Según Rizal, el problema surgió porque Aisar eligió una ubicación inapropiada para compartir asistencia.

«Estamos a salvo, los balineses nos aceptan muy bien», escribió Rizal en Instagram.

Después de explorar más, Rizal descubrió que los residentes estaban utilizando el lugar de la ayuda distribuida de AISAR para limpiar después de la inundación.

«Después de descubrir, resultó que Bang Aishar se compartió en un lugar que estaba limpiando», explicó Rizal.

Como resultado, la actividad de compartir asistencia en realidad hace que el camino sea más denso y perturbe el espacio para los residentes que trabajan.

«Para que cause alterar que los que están limpiando sean perturbados. De modo que desencadena la ira de los residentes que están limpiando», agregó Rizal.

Reacción pública

Después de que se reveló la cronología, el debate de los internautas se llenó más. Algunos criticaron a Aisar por ser considerado no coordinar antes de llevar a cabo acciones sociales.

«Si la intención de ayudar es buena, pero debe observar la situación y las condiciones», dijo los internautas.

Sin embargo, hay poco para evaluar la forma en que las personas están rascando demasiado a Aisar.

«La gente tiene buenas intenciones incluso humilladas, lo siento», dijo otro.

Aun así, muchas partes están de acuerdo en que este evento es solo un malentendido que podría ser una lección importante: la acción social necesita una buena comunicación con la comunidad local para que el noble objetivo no se convierta en disturbios.