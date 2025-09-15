Se reveló el sadismo del padre de Juna, el hijo del mismo compañero fue golpeado, pirateado, hasta que su rostro fue quemado

Yakarta, Viva – Niño Las iniciales del Tribunal Constitucional que fueron víctimas de la persecución de sus padres en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta, en un examen acompañado de trabajadores sociales, dijo inocentemente los eventos de terror que experimentó.

Mencionó a EF Alias ​​Ya (40), a quien llamó al padre de Juna, a menudo torturado de una manera inhumana. Desde golpear, patear, golpear, regar la gasolina y quemar la cara de la víctima. Los perpetradores también tienen el corazón para golpear con madera hasta que el hueso se rompió, cortado con un machete, incluso regando el cuerpo de la víctima con agua caliente.

«Más sorprendentemente, la madre biológica de la víctima, SNK (42), conocía la tortura y acordó dejar a su hijo», dijo el Director de Protección de Mujeres y Niños de la Ley Penal y la erradicación de la trata de Investigación Criminal, General de Brigada, Brigadier General Policía Nurul Azizah, lunes 15 de septiembre de 2025.



Parthather-biological Child Torture Children en Kebayoran Lama (Centro)

El testimonio fue fortalecido por su hermano gemelo, SF, que fue un testigo clave. Si bien EF ha admitido sus acciones, y SNK también afirmó jugar un papel en la negligencia. Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Puerto Tanjung Perak, el comisionado adjunto de la policía M Prasetyo también confirmó esto.

Dijo que el padre de Juna a menudo golpeó, pateó, golpeó la gasolina y quemó la cara de la víctima en un jardín de caña de azúcar. Dijo, los dos perpetradores fueron arrestados

En su pensión en el pueblo de Parengan, Krian, Sidoarjo.

«No solo eso, la víctima también fue golpeada con madera hasta que sus huesos se rompieron, cortados con machetes, para regar el cuerpo de la víctima con agua caliente», dijo Praseteto.

A tener en cuenta que el tribunal constitucional (7) sospechaba torturado Sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, en el sur de Yakarta, fueron deshidratados y heridos debido a objetos afilados cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.