Se reveló el origen del nombre Kris Dayanti, tomado de las enseñanzas católicas

VIVA – Detrás de la popularidad de una diva pop indonesia, Kris DayantiHistorias personales almacenadas que rara vez se revelan. El nombre artístico que era tan icónico no era solo una elección descuidada, sino que estaba arraigado en las creencias, las artes y las oraciones de un padre.

Kris Dayanti reveló que su nombre completo había sido escuchado comercialmente desde el nacimiento. El padre, conocido como pintor y parte de la familia católica, encontró una inspiración única al dar el nombre de su hija. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Mi nombre es comercial desde el nacimiento. Kris Space Dayanti. Así que primero Papa era una familia católica. Entonces él también era pintor y subcultura», dijo Kris Dayanti de YouTube Comic 8 Revolution el martes 19 de agosto de 2025.

El momento sucedió cuando su madre estaba luchando por dar a luz, mientras su padre estaba luchando con las obras de arte en forma de una estatua cruzada. Desde el proceso creativo, se provocó el nombre «Kris» que se refiere al símbolo de la cruz llena de significado religioso.

No detenerse allí, el padre agregó la palabra «yanti» que significa mujer. La combinación de los dos creó el nombre «Kris Dayanti», que según KD es un símbolo del poder de las mujeres y las oraciones para que crezcan como una persona dura.

«Mientras Yanti significa mujeres. Entonces el poder de las mujeres», agregó.

El nombre finalmente se convirtió en una disposición valiosa en su largo viaje a través de la industria de la música indonesia. Desde el escenario hasta el escenario, el nombre Kris Dayanti está estrechamente apegado a la identidad, así como a una bendición que lo llevó a ser conocido como una de las diva más grandes del país.