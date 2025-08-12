Se reveló el misterio del descubrimiento del cadáver cerca del estadio Harupat Starling, la víctima fue apuñalada supuestamente debido a un problema femenino

Bandung, Viva – Una grabación de video cadáver hombre con una puñalada cerca Starling of the StarlingBandung Regency, de repente viral en las redes sociales, domingo 10 de agosto. La víctima fue encontrada en arbustos en Jalan Raya Cipatik, aldea de Kopo, distrito de Kutawaringin, Bandung Regency.

El comisionado jefe de la policía de Bandung, Pol Aldi Subartono, confirmó el descubrimiento del cadáver. Según los resultados de la escena y la investigación del crimen, no tardó mucho en los perpetradores fueron arrestados.

«Gracias al arduo trabajo y la coordinación rápida del equipo de Satreskrim de la Policía de Bandung, los perpetradores fueron arrestados menos de 24 horas después del incidente. Esta es una prueba del compromiso de la policía de Bandung para mantener la seguridad y proporcionar un sentido de justicia para la comunidad», dijo Aldi, citada el martes 12 de agosto de 2025.

Aldi dijo que se sabía que la víctima tenía las iniciales (18), un residente de Kutawaringin. Los resultados de la escena del crimen policial encontraron el teléfono celular de la víctima. Aldi dijo que en el caso ocho personas fueron aseguradas con éxito.

«Y de los resultados de la investigación de 8 personas que fueron aseguradas, 3 de los supuestamente lo hicieron puñalada«Dijo.

Aldi dijo que los tres perpetradores que apuñalaron las iniciales RR, AP y A, y el caso se activó debido al problema entre la víctima y una mujer.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung

