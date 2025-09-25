Se reveló el misterio de 18 años, Ariel Noah finalmente descargó la figura de Sally en la canción

Yakarta, Viva – Una de las preguntas clásicas que durante casi dos décadas atormentó a los amigos de Peterpan finalmente respondió. Ariel Noah Revelando hechos sorprendentes sobre la figura de «Sally» en la canción Sally mismo lanzado en 2007.

En una sesión de interacción con los fanáticos en Tiktok, Ariel confirmó sin rodeos que «Sally» no es una figura real como lo que se ha sospechado mucho. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Entonces, no hay, no hay un nombre real de la persona original», dijo Ariel en un tono casual, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

La respuesta inmediatamente rompió la teoría que había estado circulando durante mucho tiempo. Durante 18 años, muchos fanáticos especularon que «Sally» era el nombre de una mujer especial en la vida de Ariel. Pero de hecho, el nombre solo fue elegido solo debido a consideraciones técnicas.

«Sally es más porque, no es lo que, la rima es deliciosa», dijo el vocalista cuyo verdadero nombre es Nazril Irham.

Ariel reveló que el uso del nombre «Sally» no está en absoluto relacionado con una historia personal. Solo buscaba un nombre que sonara hermoso cuando se cantaba.

«Así que el nombre de Sally es el nombre de la rima de su rima para cantar», agregó.

Ese momento hace que muchos fanáticos tengan que aceptar el hecho de que el misterio que han considerado lleno de romance realmente terminó simple. El mismo Ariel cerró su explicación con una frase bromeada que hizo que la atmósfera líquida.

«¿No estás satisfecho con la respuesta?» Concluyó con una sonrisa.