Se revelan nuevas fotos en documentos de Jeffrey Epstein, ¿quiénes son algunos de los artistas del mundo que también se graban?

Estados Unidos, VIVA – Caso de crimen que involucra a Jefftey Epstein continúa recibiendo amplia atención por parte del público mundial. Más recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), a partir del 30 de enero de 2026, publicó nuevos documentos relacionados con Epstein. Los 3 millones de documentos con 180.000 imágenes y 2.000 vídeos contienen información variada, desde el tiempo de Epstein en prisión, pasando por informes psicológicos, hasta su muerte mientras estaba bajo custodia. Aparte de eso, también hay registros de investigaciones sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudar a traficar con niñas menores de edad.

Los documentos también contienen correspondencia por correo electrónico entre Epstein y varias figuras conocidas. Desde el fundador de Microsoft, Bill Gates, hasta el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el ex duque de York, Andrew Mountbatten-Windsor.

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia también hay varias fotografías de varios músicos y actores de fama mundial. Entonces ¿quiénes son? El siguiente es un resumen según lo informado por varias fuentes, el martes 3 de febrero de 2026.

1. michael jackson

Estos cantantes legendarios son vistos posando juntos. Jeffrey Epstein junto a una pintura grande en una de las fotografías publicadas el viernes. En una fotografía separada, que también forma parte de la colección de documentos, se ve a Michael Jackson de pie con el ex presidente estadounidense Bill Clinton.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no proporcionó una fecha en la que se tomaron las fotografías de Jackson y no está claro dónde fueron tomadas. No hay indicios de que Jackson supiera o estuviera involucrado en los crímenes de Epstein.

2. Mick Jagger

El vocalista de los Rolling Stones, que hoy tiene 82 años, fue visto en una fotografía junto a Bill Clinton y una mujer cuya identidad se desconoce. Los rostros de las mujeres han sido oscurecidos, mientras que las tres parecen llevar atuendos de fiesta.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco reveló cuándo y dónde se tomó la foto. Hasta el momento, Jagger no ha respondido a la circulación de la fotografía. No hay indicios de que estuviera involucrado o tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein.

3.Kevin Spacey

El actor Kevin Spacey aparece en una foto de grupo con Ghislaine Maxwell y Bill Clinton en la sala de guerra de Winston Churchill, un lugar subterráneo secreto utilizado por el gabinete británico durante la Segunda Guerra Mundial.