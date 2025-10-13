Se revelan los tiempos de ejecución de 5 de ‘Stranger Things’ para los primeros cuatro episodios

Los rumores de los tiempos de ejecución de la temporada 5 de “Cosas más extrañas”han sido muy exagerados.

Ross Duffer, quien co-creó el gigante de Netflix con su hermano Matt Duffer, reveló la duración de los primeros cuatro episodios de la última temporada del programa. en su cuenta de Instagram los lunes. El estreno de la quinta temporada, “The Crawl”, tendrá una duración de una hora y 8 minutos; El episodio 2 (cuyo título aún no se ha revelado completo) durará 54 minutos; El episodio 3, “The Turnbow Trap”, durará una hora y 6 minutos; y el episodio 4, “Sorcerer”, durará una hora y 23 minutos.

La publicación refuta las publicaciones virales en las redes sociales que afirman que cada episodio de la temporada 5 duró al menos 90 minutos, así como un informe de Puck News del 6 de octubre de que los episodios «duran entre 90 minutos y dos horas».

Más por venir.