Se revelan los planes comerciales del exitoso Giannis Antetokounmpo de los Lakers

tél Lakers de Los Ángeles ha sido el hogar de quizás más superestrellas de la NBA que cualquier otro equipo de la liga, y los rumores comerciales más recientes sugieren que esperan agregar otra estrella en la forma de Giannis Antetokounmpocuyo futuro con el dólares de milwaukee sigue siendo incierto.

Maridaje de Antetokounmpo con Luka Doncic y quienquiera que quede en la plantilla después de lo que sería uno de los intercambios más importantes en la historia de la NBA podría resultar letal; sin embargo, los Lakers todavía están muy lejos de que esa sea una posibilidad.

Pero aún podían tener los ojos puestos en el Greek Freak y, según información privilegiada del equipo Jovan BuhaLos Ángeles ya podría estar preparándose para un intercambio por Antetokounmpo que probablemente se produciría en el verano.

“Tengo entendido que creo que los Lakers se están aferrando a la [2026 pick] para una posible oportunidad de [Giannis Antetokounmpo] este verano o en la próxima temporada o cualquier estrella que potencialmente esté disponible esta temporada baja”, Buha dijo en una reciente sesión de preguntas y respuestas de un fan en su programa.

Después de todos los informes y rumores sobre El futuro de Antetokounmpoel sentimiento predominante es que el Los Bucks esperarán hasta el verano. para decidir sobre su estrella de franquicia. Por ahora, parecen decididos haciendo todo lo que pueden para convencerlo de que se quede, pero si ese plan no funciona, los Lakers podrían estar esperando en las sombras para ofrecer un paquete enorme para el dos veces Jugador Más Valioso.

Los Lakers Giannis intercambian rumores y planes

Además de la primera ronda de 2026, los Lakers no tengo un montón de activos de borrador para ofrecer por Antetokounmpo. Si llegaran a hacer un trato, probablemente tendría que incluir Austin Reaves y un par de otros contratos de nivel medioasí como algunos otro futuras selecciones e intercambios.

“Digamos simplemente, a modo de argumento, que los Lakers tienen la selección número 26. Podrías teóricamente o tal vez canal de regreso algo como, ‘Hola Milwaukee, si te damos esta selección más otras dos primicias más firmar e intercambiar [Austin Reaves] y hacemos que el dinero funcione,» dijo Buha.

Pero como se mencionó, un trato para Antetokounmpo probablemente no lo haría Hasta el verano, ya que ambos Lakers tendrán un poco más de certeza. de el futuro de Reaves y Lebron JamesAdemás de que todos los equipos de la liga son un poco más flexibles. en qué pueden incluir en las ofertas.

“Porque es temporada baja, el típico Dinámica del ACB son un poco más flexibles en términos de intercambios y todavía tienes que meterte debajo de los diferentes delantales y gorras en ciertos puntos, pero hay un poco más de flexibilidad en la temporada baja, ‘Oye, ¿harías Austin más X, más tres selecciones para Giannis?’”

«Esa es una conversación que podrías tener y luego podrías redactar técnicamente como en nombre de Milwaukee».

Honestamente, un intercambio entre Lakers y Bucks que incluya a Reaves y Antetokounmpo podría ser beneficioso para ambos, suponiendo que la relación del Greek Freak con Milwaukee sea buena. completamente cortado. volverían un jugador estrella con un trato máximo, mientras que Los Ángeles apostaría por uno de los mejores dúos en la historia de la NBA.

Objetivos comerciales de los Lakers más realistas

Aunque a estas alturas Antetokounmpo no parece descartado para los Lakers, sigue siendo el más grande jugador potencialmente comercializado por mucho tiempo. Más razonablemente, Los Ángeles ha estado buscando agregar un jugador 3 y D para ayudar a arreglar algunos de sus más grande Problemas en el lado defensivo del balón.

Aunque el precio de venta tiene supuestamente ha sido demasiado altopodrían apuntar a cualquiera de los dos hierba jones o Trey Murphy del Pelícanos de Nueva Orleans. Los rumores en torno a esos dos se han intensificado recientemente, y aunque requeriría devolver algunos activos a los que los Lakers probablemente no querrían renunciar, cualquiera de los dos sería un importante más en esta lista actual.

El mismo sentimiento es cierto sobre Andres Wigginsun ala, que Los Ángeles también ha sido supuestamente interesado en las últimas semanas.

gerente general Rob Pelinka y la oficina principal también ha estado interesada en agregar Lauri Markkanen o Walter Kessler del jazz de utahy mientras uno está en un trato máximo y el otro podría obtener un contrato igualmente grandeuno de ellos también parece un poco irrazonable, especialmente considerando Daniel AytonJuega durante los dos primeros meses de la temporada.

El trío estelar de Lebron James, Luka Doncicy Austin Reaves, mientras te ves bien en papel, no lo he hecho sido el mejor grupo en la sala juntos este año. Si bien Reaves sería el que tendría más probabilidades de ser sacado de esos tres, considerando su valor, es casi seguro que lo haría. ser enviado en un acuerdo por Antetokounmpo, o cualquier otro jugador de renombre, de hecho.