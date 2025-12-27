Se revelan los oponentes más probables de los Seahawks en la primera ronda de los playoffs

Es ese momento divertido de la temporada en el que sabemos que el Halcones Marinos de Seattle Estarán en la postemporada, y ahora, es sólo una cuestión de contra quién jugarán y si obtendrán esa deseable ventaja de localía y adiós. Siguiendo a los Seattle Seahawks 38-37 Victoria en tiempo extra del “Thursday Night Football” sobre el Rams de Los Ángelesese equipo esta en cima de la NFC Oeste y la NFC, en general.

Con solo dos semanas para el final de la temporada regular 2025-26, se está volviendo obvio qué equipos pasarán a la postemporada, pero lo que aún está en el aire son las cabezas de serie. Las cosas podrían ir de cualquier manera, pero obviamente, lo ideal es que los Seahawks ganen el resto de su temporada regular y estén en el mejor lugar posible de cara a la postemporada.

Es increíble lo que ha hecho el entrenador en jefe de segundo año de los Seahawks, Mike Macdonald, con este equipo desde que lo contrataron en enero de 2024. Esta temporada, el fichaje del mariscal de campo Sam Darnold desde Vikingos de Minnesota también ha sido fundamental en el éxito del equipo. Entonces, entremos en los escenarios de playoffs de los Seahawks antes del partido del domingo 28 de diciembre contra los panteras de carolina.

El camino de los Seattle Seahawks hacia los playoffs

En un artículo publicado el viernes 26 de diciembre para 12th Man Rising, Jonathan Eig expone los oponentes más probables de Seattle en los playoffs.

Básicamente, si los Seattle Seahawks vencen a los Panthers y 49ersobtendrán el primer puesto y un descanso en la primera ronda, pero si pierden cualquiera de los juegos, habrá muchas opciones sobre quién volverá a jugar los Seahawks en la postemporada, y estarán en el quinto o sexto puesto.

Si Seattle gana esos dos juegos, obtendrán el descanso y serán anfitriones de un juego de ronda divisional contra el sembrado más bajo restante. Según Eig, «lo más probable es que sea Green Bay. Doy la empacadores «Tengo muchas posibilidades de salir de gira y derrotar a Chicago o Filadelfia en la ronda de comodines».

Agrega que si Green Bay pierde«Es casi seguro que Seattle recibirá a Los Ángeles o San Francisco en la ronda divisional». No cree que ninguno de esos equipos pierda en la ronda de comodines, lo cual tiene sentido. “Después de eso, creo que hay muchas posibilidades de que los Seahawks se enfrenten a Los Ángeles o SF en el campeonato de la conferencia”, añade Eig.

Opciones si los Seattle Seahawks pasan a la ronda de comodines

Pero, si los Seahawks pasan a la ronda de comodines, irán a Carolina, Tampa o Filadelfia, señala, y si superan esa ronda, «irán a Chicago o a cualquier equipo de la NFC Oeste que termine ganando la división. Luego, tendrán prácticamente los mismos oponentes probables si avanzan a las finales de conferencia. Todos esos juegos serían fuera de casa».

Entonces ahí lo tienes. Es una situación compleja, pero mientras los Seahawks sigan ganando, eso es lo que importa. De cualquier manera que lo mires, es un momento emocionante para seguir a los Seattle Seahawks y se avecinan buenos días.