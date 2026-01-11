Se revelan los ganadores de los Globos de Oro 2026

La temporada de premios 2026 ha comenzado oficialmente, y la 83ª ceremonia anual de los Globos de Oro, organizada por segundo año consecutivo por la comediante Nikki Glaser, anunciará a sus ganadores de cine y televisión el domingo por la noche.
«One Battle After Another» de Paul Thomas Anderson parece ser la película a batir esta temporada, ya que llega a los Globos de Oro con nueve nominaciones a la cabeza. Se espera que se lleve a casa el premio a la mejor película musical o de comedia, y Anderson está preparado para ganar el premio al mejor director. La estrella Leonardo DiCaprio se enfrenta a Timothee Chalamet (“Marty Supreme”), George Clooney (“Jay Kelly”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Lee Byung-Hun (“No Other Choice”) y Jesse Plemons (“Bugonia”) en la carrera de mejor actor en un musical o comedia. Chalamet ha sido un fuerte contendiente, después de ganar el premio Critics Choice Award, y llega el domingo por la noche como favorito por su comedia dramática de ping-pong “Marty Supreme”.
En la categoría de actor principal en una categoría dramática, Wagner Moura (“The Secret Agent”) puede tener una ligera ventaja sobre Michael B. Jordan (“Sinners”), Joel Edgerton (“Train Dreams”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Oscar Isaac (“Frankenstein”) y Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”). En la categoría de actriz principal, la trágica actuación de Jessie Buckley en “Hamnet” podría llevarla a vencer a Jennifer Lawrence (“Die My Love”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”), Julia Roberts (“After the Hunt”), Tessa Thompson (“Hedda”) y Eva Victor (“Sorry, Baby”).
En la categoría de actriz principal en una categoría de musical o comedia, la frenética interpretación de Rose Byrne de una madre en “If I Had Legs I’d Kick You” la coloca a la cabeza sobre Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Emma Stone (“Burgonia”) y Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee”).
En las carreras televisivas, el drama de HBO ambientado en hoteles de lujo «White Lotus» encabeza todas las nominaciones con seis nominaciones, incluidas candidaturas por actuación para Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins y Jason Isaacs. La serie limitada de Netflix «Adolescent», que narra un caso de asesinato en un plano largo y continuo, le sigue de cerca con cinco nominaciones.
Vea los nominados a continuación.
-
Mejor Película – Drama
FRANKENSTEIN (Netflix)
HAMNET (funciones de enfoque)
FUE SÓLO UN ACCIDENTE (NEÓN)
EL AGENTE SECRETO (NEÓN)
VALOR SENTIMENTAL (NEÓN)
PECADORES (Warner Bros. Pictures)
-
Mejor Película – Musical o Comedia
LUNA AZUL (Sony Pictures Classics)
BUGONIA (Funciones de enfoque)
MARTÍN SUPREMO (A24)
NO HAY OTRA OPCIÓN (NEÓN)
NUEVA OLA (Netflix)
UNA BATALLA TRAS OTRA (Warner Bros. Pictures)
-
Mejor Película – Animada
ARCO (NEÓN)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
ELIO (Películas en movimiento de Walt Disney Studios)
CAZADORES DE DEMONIOS KPOP (Netflix)
LA PEQUEÑA AMÉLIE O EL PERSONAJE DE LA LLUVIA (GKIDS)
ZOOTOPIA 2 (Películas en movimiento de Walt Disney Studios)
-
Logro cinematográfico y de taquilla
AVATAR: FUEGO Y CENIZA (Walt Disney Studios Motion Pictures)
F1 (películas originales de Apple)
CAZADORES DE DEMONIOS KPOP (Netflix)
MISIÓN: IMPOSIBLE – EL RECONOCIMIENTO FINAL (Paramount Pictures)
PECADORES (Warner Bros. Pictures)
ARMAS (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
MALVADO: PARA BIEN (Universal Pictures)
ZOOTOPIA 2 (Películas en movimiento de Walt Disney Studios)
-
Mejor película en idioma distinto del inglés
FUE SÓLO UN ACCIDENTE (NEÓN) – FRANCIA
NO HAY OTRA OPCIÓN (NEON) – COREA DEL SUR
EL AGENTE SECRETO (NEÓN) – BRASIL
VALOR SENTIMENTAL (NEÓN) – NORUEGA
SIRĀT (NEÓN) – ESPAÑA
LA VOZ DE HIND RAJAB (WILLA) – TÚNEZ
-
Mejor interpretación de una actriz principal en una película dramática
JESSIE BUCKLEY (HAMNET)
JENNIFER LAWRENCE (MUERE MI AMOR)
RENATE REINSVE (VALOR SENTIMENTAL)
JULIA ROBERTS (DESPUÉS DE LA CAZA)
TESSA THOMPSON (HEDDA)
EVA VICTOR (PERDÓN, BEBÉ)
-
Mejor interpretación de un actor principal en una película dramática
JOEL EDGERTON (TREN DE SUEÑOS)
OSCAR ISAAC (FRANKENSTEIN)
DWAYNE JOHNSON (LA MÁQUINA APLASTADORA)
MICHAEL B. JORDAN (PECADORES)
WAGNER MOURA (EL AGENTE SECRETO)
JEREMY ALLEN WHITE (SPRINGSTEEN: LÍBRAME DE LA NINGUNA PARTE)
-
Mejor interpretación de una actriz principal en una película: musical o comedia
ROSE BYRNE (SI TENERA PIERNAS TE PATEARÍA)
CYNTHIA ERIVO (MALVADA: PARA BIEN)
KATE HUDSON (CANCIÓN CANTADA AZUL)
CHASE INFINITI (UNA BATALLA TRAS OTRA)
AMANDA SEYFRIED (EL TESTAMENTO DE ANN LEE)
PIEDRA EMMA (BUGONIA)
-
Mejor interpretación de un actor principal en una película: musical o comedia
TIMOTHÉE CHALAMET (MARTY SUPREMO)
GEORGE CLOONEY (JAY KELLY)
LEONARDO DICAPRIO (UNA BATALLA TRAS OTRA)
ETHAN HAWKE (LUNA AZUL)
LEE BYUNG-HUN
JESSE PLEMONS (BUGONIA)
-
Mejor interpretación de una actriz de reparto en cualquier película
EMILY BLUNT (LA MÁQUINA APLASTADORA)
ELLE FANNING (VALOR SENTIMENTAL)
ARIANA GRANDE (MALVADA: PARA BIEN)
INGA IBSDOTTER LILLEAAS (VALOR SENTIMENTAL)
AMY MADIGAN (ARMAS)
TEYANA TAYLOR (UNA BATALLA TRAS OTRA)
-
Mejor interpretación de un actor de reparto en cualquier película
BENICIO DEL TORO (UNA BATALLA TRAS OTRA)
JACOB ELORDI (FRANKENSTEIN)
PAUL MESCAL (HAMNET)
SEAN PENN (UNA BATALLA TRAS OTRA)
ADAM SANDLER (JAY KELLY)
STELLAN SKARSGÅRD (VALOR SENTIMENTAL)
-
Mejor director
PAUL THOMAS ANDERSON (UNA BATALLA TRAS OTRA)
RYAN COOGLER (PECADORES)
GUILLERMO DEL TORO (FRANKENSTEIN)
JAFAR PANAHI (FUE SÓLO UN ACCIDENTE)
JOACHIM TRIER (VALOR SENTIMENTAL)
CHLOÉ ZHAO (HAMNET)
-
Mejor guión
PAUL THOMAS ANDERSON (UNA BATALLA TRAS OTRA)
RONALD BRONSTEIN, JOSH SAFDIE (MARTY SUPREMO)
RYAN COOGLER (PECADORES)
JAFAR PANAHI (FUE SÓLO UN ACCIDENTE)
ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER (VALOR SENTIMENTAL)
CHLOÉ ZHAO, MAGGIE O’FARRELL (HAMNET)
-
Mejor banda sonora original
ALEXANDRE DESPLAT (FRANKENSTEIN)
LUDWIG GÖRANSSON (PECADORES)
JONNY GREENWOOD (UNA BATALLA TRAS OTRA)
RAYO DE KANGDING (SIRĀT)
MAX RICHTER (HAMNET)
SU ZIMMER (F1)
-
Mejor canción original
“SUEÑA COMO UNO” –– AVATAR: FUEGO Y CENIZA
Música de: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen; Letra de: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
“DORADO” –– CAZADORES DE DEMONIOS KPOP
Música de: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun; Letra de: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
“OS MENTÍ” –– PECADORES
Música de: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson; Letra de: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
“NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR” –– WICKED: PARA SIEMPRE
Música de: Stephen Schwartz; Letra de: Stephen Schwartz
“LA NIÑA DE LA BURBUJA” –– WICKED: PARA SIEMPRE
Música de: Stephen Schwartz; Letra de: Stephen Schwartz
“ENTRENAR SUEÑOS” –– ENTRENAR SUEÑOS
Música de: Nick Cave, Bryce Dessner; Letra de: Nick Cave
-
Mejor serie de televisión – Drama
EL DIPLOMÁTICO (NETFLIX)
EL PITT (HBO MAX)
MÁS (APPLE TV)
INDEMNIZACIÓN (APPLE TV)
CABALLOS LENTOS (APPLE TV)
EL LOTO BLANCO (HBO MAX)
-
Mejor serie de televisión: musical o comedia
PRIMARIA ABBOTT (ABC)
EL OSO (FX EN HULU)
TRUCOS (HBO MAX)
NADIE QUIERE ESTO (NETFLIX)
SÓLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO (HULU)
EL ESTUDIO (APPLE TV)
-
Mejor serie limitada o de antología
ADOLESCENCIA (NETFLIX)
TODA SU CULPA (PAVO REAL)
LA BESTIA EN MÍ (NETFLIX)
ESPEJO NEGRO (NETFLIX)
MORIR POR SEXO (FX EN HULU)
LA NOVIA (VIDEO PRINCIPAL)
-
Mejor interpretación de una actriz principal en una serie de televisión – Drama
KATHY BATES (MATLOCK)
BRITT LOWER (INDEMNIZACIÓN)
HELEN MIRREN (MOBLAND)
BELLA RAMSEY (LA ÚLTIMA DE NOSOTROS)
KERI RUSSELL (LA DIPLOMÁTICA)
RHEA SEEHORN (VARIOS)
-
Mejor interpretación de un actor principal en una serie de televisión – Drama
STERLING K. BROWN (PARAÍSO)
DIEGO LUNA (ANDOR)
GARY OLDMAN (CABALLOS LENTOS)
MARK RUFFALO (TAREA)
ADAM SCOTT (INDEMNIZACIÓN)
NOAH WYLE (EL PITT)
-
Mejor interpretación de una actriz principal en una serie de televisión: musical o comedia
KRISTEN BELL (NADIE QUIERE ESTO)
AYO EDEBIRI (EL OSO)
SELENA GOMEZ (SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO)
NATASHA LYONNE (CARA DE PÓKER)
JENNA ORTEGA (MIÉRCOLES)
JEAN SMART (TRUCOS)
-
Mejor interpretación de un actor principal en una serie de televisión: musical o comedia
ADAM BRODY (NADIE QUIERE ESTO)
STEVE MARTIN (SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO)
GLEN POWELL (CHAD PODERES)
SETH ROGEN (EL ESTUDIO)
MARTIN SHORT (SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO)
JEREMY ALLEN WHITE (EL OSO)
-
Mejor interpretación de una actriz principal en una serie limitada o de antología
CLAIRE DANES (LA BESTIA EN MÍ)
RASHIDA JONES (ESPEJO NEGRO)
AMANDA SEYFRIED (RÍO LARGO Y BRILLANTE)
SARAH SNOOK (TODA SU CULPA)
MICHELLE WILLIAMS (MORIR POR SEXO)
ROBIN WRIGHT (LA NOVIA)
-
Mejor interpretación de un actor principal en una serie limitada o de antología
JACOB ELORDI (EL CAMINO ESTRECHO AL NORTE PROFUNDO)
PAUL GIAMATTI (ESPEJO NEGRO)
STEPHEN GRAHAM (ADOLESCENCIA)
CHARLIE HUNNAM (MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN)
LEY DE JUDAS (CONEJO NEGRO)
MATTHEW RHYS (LA BESTIA EN MÍ)
-
Mejor interpretación de una actriz de reparto en televisión
CARRIE COON (EL LOTO BLANCO)
ERIN DOHERTY (ADOLESCENCIA)
HANNAH BINDER (TRUCOS)
CATHERINE O’HARA (EL ESTUDIO)
PARKER POSEY (EL LOTO BLANCO)
AIMEE LOU WOOD (EL LOTO BLANCO)
-
Mejor interpretación de un actor de reparto en televisión
OWEN COOPER (ADOLESCENCIA)
BILLY CRUDUP (EL ESPECTÁCULO DE LA MAÑANA)
WALTON GOGGINS (EL LOTO BLANCO)
JASON ISAACS (EL LOTO BLANCO)
TRAMELL TILLMAN (INDEMNIZACIÓN)
ASHLEY WALTERS (ADOLESCENCIA)
-
Mejor actuación en comedia stand-up en televisión
BILL MAHER (BILL MAHER: ¿ALGUIEN MÁS ESTÁ VIENDO ESTO?
BRETT GOLDSTEIN (BRETT GOLDSTEIN: LA SEGUNDA MEJOR NOCHE DE TU VIDA)
KEVIN HART (KEVIN HART: ACTUANDO MI EDAD)
KUMAIL NANJIANI (KUMAIL NANJIANI: PENSAMIENTOS NOCTURNOS)
RICKY GERVAIS (RICKY GERVAIS: MORTALIDAD)
SARAH SILVERMAN (SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM)
-
Mejor podcast
EXPERTO EN SILLÓN CON DAX SHEPARD (WONDERY)
LLAMA A SU PAPÁ (SIRIUSXM)
BUEN PASO CON AMY POEHLER (SPOTIFY)
EL PODCAST DE MEL ROBBINS (SIRIUSXM)
INTELIGENTE (SIRIUSXM)
ARRIBA PRIMERO (NPR (RADIO PÚBLICA NACIONAL)
