Se revelan los ganadores de los Globos de Oro 2026


La temporada de premios 2026 ha comenzado oficialmente, y la 83ª ceremonia anual de los Globos de Oro, organizada por segundo año consecutivo por la comediante Nikki Glaser, anunciará a sus ganadores de cine y televisión el domingo por la noche.

«One Battle After Another» de Paul Thomas Anderson parece ser la película a batir esta temporada, ya que llega a los Globos de Oro con nueve nominaciones a la cabeza. Se espera que se lleve a casa el premio a la mejor película musical o de comedia, y Anderson está preparado para ganar el premio al mejor director. La estrella Leonardo DiCaprio se enfrenta a Timothee Chalamet (“Marty Supreme”), George Clooney (“Jay Kelly”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Lee Byung-Hun (“No Other Choice”) y Jesse Plemons (“Bugonia”) en la carrera de mejor actor en un musical o comedia. Chalamet ha sido un fuerte contendiente, después de ganar el premio Critics Choice Award, y llega el domingo por la noche como favorito por su comedia dramática de ping-pong “Marty Supreme”.

En la categoría de actor principal en una categoría dramática, Wagner Moura (“The Secret Agent”) puede tener una ligera ventaja sobre Michael B. Jordan (“Sinners”), Joel Edgerton (“Train Dreams”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Oscar Isaac (“Frankenstein”) y Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”). En la categoría de actriz principal, la trágica actuación de Jessie Buckley en “Hamnet” podría llevarla a vencer a Jennifer Lawrence (“Die My Love”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”), Julia Roberts (“After the Hunt”), Tessa Thompson (“Hedda”) y Eva Victor (“Sorry, Baby”).

En la categoría de actriz principal en una categoría de musical o comedia, la frenética interpretación de Rose Byrne de una madre en “If I Had Legs I’d Kick You” la coloca a la cabeza sobre Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Emma Stone (“Burgonia”) y Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee”).

En las carreras televisivas, el drama de HBO ambientado en hoteles de lujo «White Lotus» encabeza todas las nominaciones con seis nominaciones, incluidas candidaturas por actuación para Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins y Jason Isaacs. La serie limitada de Netflix «Adolescent», que narra un caso de asesinato en un plano largo y continuo, le sigue de cerca con cinco nominaciones.

Vea los nominados a continuación.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor