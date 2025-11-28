Se revelan las condiciones de Inara Rusli para querer ser polígama

Jacarta – Una confesión sorprendente vino de Insanul Fahmi, quien admitió abiertamente que tenía un matrimonio no registrado con Inara Rusli. Esta confesión fue transmitida directamente cuando apareció en el podcast dr. Richard Lee, que se emitió el miércoles 26 de noviembre de 2025 e inmediatamente provocó revuelo en las redes sociales.

Lea también: ¡Emocionantes filtraciones de vídeos CCTV! Inara Rusli informa a Bareskrim: ¿Quién es el esparcidor?



Cuando el Dr. Richard preguntó sobre la verdadera relación entre él e Inara, Insan sólo respondió brevemente pero sorprendió al público: «Casado». Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta afirmación plantea una gran pregunta: ¿Inara está realmente dispuesta a vivir en poligamia?

Lea también: El vídeo CCTV de dos horas de duración de Inara Rusli se vuelve viral, ¿quién lo difundió?



La antigua respuesta de Inara se vuelve viral nuevamente

Después de esta confesión, los internautas volvieron a resaltar imágenes antiguas cuando Inara era invitada en el podcast de Atta Halilintar y Aurel Hermansyah. Durante la conversación, a Inara le preguntaron sobre la posibilidad de aceptar la propuesta de un hombre casado.

Lea también: ¿Inara Rusli expulsada de BA? La clínica de belleza Richard Lee apoya a su esposa legal



«¿Qué pasa si la persona que te propone matrimonio ya tiene esposa?» preguntó Atta, citado el viernes 28 de noviembre de 2025.

No mucha gente lo esperaba, pero Inara respondió que estaba dispuesta a ser polígama bajo ciertas condiciones.

«Si es el que le propone matrimonio a su esposa o el que busca a su esposa», dijo.

Inara también reveló sus criterios: su futuro marido debe entender la religión, tener buen comportamiento y temer a Dios. En su respuesta, también enfatizó que la casa del hombre que quiere convertirla en una segunda esposa debe funcionar bien.

«Si su hogar está bien, él es responsable, entiende la religión, está bien, por qué no, qué más se puede buscar», dijo.

Este video ahora es viral nuevamente después del hecho de que Inara se convirtió en una segunda esposa, en medio de la destrucción de la casa de Insan y su esposa legal, Wardatina Mawa.

Los internautas están cada vez más furiosos.

En medio del acalorado tema del asunto que condujo a un informe a la policía, el público se molestó cada vez más con Inara. Muchos creen que su voluntad de convertirse en una segunda esposa contribuyó a la ruptura de la familia de Insan y Mawa.

«¿Es cierto que una mujer puede estar dispuesta a ser polígama? Eres una espina clavada en la casa de alguien», dijo un internauta.

«La respuesta de Inara fue ‘código’ si estaba dispuesta a ser una segunda esposa. Tal vez ya sentía que los maridos de muchas personas querían estar con ella. Así que era como si estuviera revelando el tipo de hombre que quería», dijo otro.