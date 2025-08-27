¡Se revelan largas úlceras! Bimbel Entrepreneur Knoding Brain The Kacab Bank Murder Resulta que la falsificación del diploma reincidente

Yakarta, Viva – El nuevo hecho fue revelado nuevamente relacionado con el caso secuestro Y asesinato Cabeza de rama Asistente banco Bumn en Cempaka Putih, Central Yakarta, Mohamad Ilham Pradipta. Uno de los sospechosos nombrados Dwi Hartono Aparentemente, no personas nuevas en asuntos criminales.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Ciudad de Semarang, la comisionada adjunta Andika Dharma Sena confirmó que Dwi Hartono había tropezado con una falsificación de diploma en Semarang en 2012.

«Sí, es cierto en 2012 relacionado con la falsificación de los diplomas de secundaria», dijo Andika cuando se confirmó, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Se dice que DWI fue condenado por el Tribunal de Distrito de Semarang (PN). Donde, continuó, recibió una sentencia de prisión de aproximadamente dos años.

«La información ha sido sentenciada a aproximadamente 2 años de prisión», continuó.

Ahora, el nombre DWI, que es un empresario de tutoría en línea, se vuelve a emerger después de ser nombrado como uno de los sospechosos en el caso de secuestro, así como un trágico asesinato de KCP Bank Bumn en Cempaka Putih.

Anteriormente informó, la policía aseguró que uno de los actores intelectuales en un caso atroz contra Mohamad Ilham Pradipta llamado Dwi Hartono era un empresario de tutoría en línea.

La noticia fue confirmada por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía Ade Ary Syam Indradi.

«Justificando, (DH es Dwi Hartono). Sí, es cierto, (es un hombre de negocios Bimbel) «, Dijo Ade cuando se confirmó, martes 26 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales. Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores.