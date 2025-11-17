Se revela que una adolescente que alguna vez sufrió abusos se casó en secreto con una modelo

Jacarta – Confesión impactante Helwa Bachmid sobre un matrimonio en serie de un año de duración con Habib Bahar bin Smith ha vuelto a arrastrar el nombre del clérigo al vórtice de la controversia.

Helwa dijo que no la trataban como a una esposa y que sólo se le brindaba apoyo cuando ella quería, lo que hizo que el público volviera a mirar el historial de Habib Bahar, que durante mucho tiempo ha sido sinónimo de casos legales y una serie de incidentes acalorados.

El siguiente es un resumen de la mayor controversia de Habib Bahar que se volvió viral nuevamente después de que la historia de Helwa apareciera en las redes sociales. ¡Puaj, desplázate!

1. Persecución a dos adolescentes sólo porque tienen cabello rubio

El caso más impactante ocurrió en 2018, cuando dos adolescentes, MHU (17) y JA (18), sufrieron abusos en el internado islámico Habib Bahar en Bogor. El incidente se desencadenó porque se pensaba que las dos víctimas estaban copiando el peinado rubio del clérigo.

Este caso, que conmocionó al público, hizo que Bahar se sentara en la silla del acusado y fuera condenado a tres años de prisión. El vídeo de su abuso que circuló ampliamente en ese momento se convirtió en la prueba más mortífera ante el tribunal.

2. Calificó de insultante al presidente Jokowi en su conferencia.

Todavía en 2018, una conferencia de Habib Bahar en Palembang provocó la ira del público después de que el vídeo se difundiera ampliamente. En esa conferencia supuestamente insultó al presidente Joko Widodo.

«Si conoces a Jokowi, le quitas los pantalones, tal vez Jokowi esté menstruando, parece un mariquita», dijo.

Como resultado de sus declaraciones, fue vigilado por varios partidos, incluido el político del PSI Muannas Alaidid. Los cargos que enfrentó en ese momento incluían incitación al odio e insultos a símbolos estatales.

3. Golpear al taxista en línea debido a problemas con su esposa

El nombre de Habib Bahar volvió a los titulares cuando un taxista en línea se convirtió en víctima de su ira. Este incidente se desencadenó cuando el conductor estaba dejando a su esposa, Juhana Roqayah, y luego, según informes, se burló de ella.

Sintiéndose inaceptable, Bahar inmediatamente tomó medidas violentas. Este caso se suma a la larga lista de casos de abuso que lo han atrapado.

4. Pelea con Ryan Jombang en prisión

Incluso mientras estaba tras las rejas, Bahar se metió en problemas. Hizo un escándalo con el convicto por mutilación Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang en la prisión de Gunung Sindur.